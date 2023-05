Des nouvelles rassurantes de Kevin Love

Scotché au bout du banc des Cavaliers, Kevin Love se retrouve à une victoire d’une possible nouvelle finale NBA ! Titulaire au poste 4, le champion NBA 2016 a cependant dû quitter ses coéquipiers dès le premier quart-temps de la 3e manche. Après un tir pris à 4-5 mètres, il lève la main vers son banc, et demande à sortir. Sur le ralenti, on ne voit pas sa cheviller tourner, mais le staff médical annonce qu’il souffre d’une entorse.

Même si on le verra prendre quelques tirs à l’échauffement, à la mi-temps, il va rester assis pendant toute la deuxième mi-temps, et le Heat a logiquement annoncé qu’il était incertain pour le Game 4, qui aura lieu mardi.

« Il a dit qu’il allait bien, mais sur le coup, il a eu un peu peur » raconte Erik Spoelstra. « Il a dit qu’il aurait pu jouer en deuxième mi-temps, mais je voulais juste qu’il soit ré-examiné. On menait de 15 points, et je préférais qu’on soit sûr de ce qu’il avait. À ce moment-là, je ne savais même pas que c’était à cause de sa cheville. »

Finalement, le Heat va enfoncer les Celtics dans le 3e quart-temps pour prendre 30 points d’avance. Inutile de prendre le moindre risque. « Vous savez comment il est… C’est un vétéran dur au mal… Comme je l’ai dit, il allait bien, et on verra ce que ça donne demain » conclut Erik Spoelstra.

Titulaire, Kevin Love tourne à 7 points et 6 rebonds de moyenne dans ces playoffs.

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 Total 874 30 43.9 37.0 83.0 2.4 7.9 10.4 2.3 2.0 0.6 1.9 0.4 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.