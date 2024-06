Mike Malone, un vrai père pour ses joueurs

Cela fait désormais huit ans que Mike Malone est sur le banc des Nuggets, et il se dégage de lui une forme de maturité et de sagesse dans toutes ses prises de parole. Le coach de Denver se distingue notamment par cette bienveillance vis-à-vis de ses joueurs. Bien sûr, en fin de saison régulière, il s’était fâché plusieurs fois pour leur relâchement. Mais depuis le début des playoffs, il ne cesse de les mettre en avant, et cette confiance est contagieuse.

Comme lorsqu’il évoque Jamal Murray, revenu à son meilleur niveau après une grave blessure au genou. À Denver, on avait fait le choix d’être patient, quitte à ce qu’il rate les playoffs la saison passée. Mais ça porte ses fruits.

« Je l’ai pris dans mes bras, je lui ai dit qu’on tenait à lui »

« Pour Jamal, le plus important cette année était d’être en bonne santé, puis de surmonter l’obstacle mental de se rappeler du niveau qu’il avait dans la bulle, et de la manière de le surpasser » explique Mike Malone. « Je me souviens d’avoir été dans le bus avec lui, pour aller à l’aéroport après sa blessure à Golden State. Il avait les larmes aux yeux. Mon message, c’était de lui dire : ‘Mon gars, tu vas te remettre de tout ça, et non seulement tu vas revenir, mais tu vas être meilleur.’ À ce moment-là, c’est vraiment difficile à croire. Sa première pensée, c’était de me dire : ‘Est-ce que vous allez m’échanger ?’ C’était vraiment ça… ‘Je suis un bien abîmé…. Allez-vous m’échanger maintenant ?’ Je l’ai pris dans mes bras, je lui ai dit que non, qu’on tenait à lui. ‘Nous t’aimons. Nous allons t’aider à revenir et tu seras un meilleur joueur’. »

Il n’y a pas plus réconfortant pour un joueur d’avoir un tel soutien après avoir subi une aussi terrible blessure. C’est le même message qu’avaient transmis les Warriors à Klay Thompson. Il lui avait conseillé de prendre son temps, et de revenir uniquement lorsqu’il n’avait plus d’appréhension.

Ce même Mike Malone a aussi été patient avec Michael Porter Jr, dont les blessures au dos ont plombé son début de carrière. Il lui a rendu hommage pour sa performance dans le Game 3.

« Une des choses que j’aime dans notre équipe, c’est qu’il n’y a pas de susceptibilité. Si un joueur est chaud, nous allons nous appuyer sur lui, tout en sachant qu’à un moment ou à un autre du match, nous aurons besoin de quelqu’un d’autre pour s’imposer. J’ai trouvé que ce soir était un parfait exemple de cela. C’était Jamal au début, c’était Jamal et Nikola à la fin, et beaucoup de gars entre les deux sont sortis du lot » souligne-t-il. « Je dois dire que Michael Porter a été remarquable ce soir. Pour moi, c’est un aperçu de l’immense potentiel de Michael : 14 points, 10 rebonds, 6 passes décisives et aucune perte de balle. L’une de mes actions préférées de la soirée, c’est lorsqu’il a attrapé le ballon devant le banc des Lakers. Il aurait pu faire un tir contesté. Il fait une dernière passe à Bruce Brown, qui lui offre un tir à 3-points dans le coin. On est passé d’une bonne action à une excellente action. Cela montre la progression continue de Michael en tant que joueur. Je suis très fier de Michael et de son match. »