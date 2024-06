Les Sixers vont prendre leur temps pour remplacer Doc Rivers

Une page s’est tournée à Philadelphie avec le limogeage de Doc Rivers, finalement mis à la porte après trois échecs consécutifs en demi-finale de conférence.

C’est maintenant à Daryl Morey de trouver son successeur, un objectif pour lequel il ne compte pas se précipiter comme il l’a expliqué mercredi. Il faut dire que le dirigeant des Sixers est à la recherche de l’oiseau rare.

« On va prendre notre temps pour le coach. On ne pense pas que ça va bouger rapidement. Il faut faire attention avec le mot « processus », mais là c’est vraiment ça », a-t-il déclaré, avant d’énumérer les qualités recherchées pour le poste. « Nous cherchons quelqu’un qui apporte du leadership et de la responsabilisation. Quelqu’un qui est bon tactiquement, qui sait avoir de bonnes relations avec ses joueurs stars et qui est bon pour recruter des joueurs stars, un coach pour lequel les joueurs veulent jouer, quelqu’un qui construira une grande franchise ».

En gros, c’est un peu tout ce que recherche n’importe quelle franchise NBA…

Convaincre Joel Embiid… et James Harden ?

Le président de la franchise de Pennsylvannie a également concédé que son leader, Joel Embiid, avait été déçu du départ de Doc Rivers, mais a assuré que son pivot restait prêt à tout donner pour les Sixers.

« C’est à moi de le convaincre que le nouveau coach est quelqu’un avec qui il aura de bonnes relations », a-t-il ajouté. « Je le vois bien continuer à progresser. Pour l’essentiel de la discussion avec Joel, c’était juste lui qui me disait : ‘Je peux faire plus, je peux travailler là-dessus. En observant les playoffs et ce gars, je me suis dit que je pouvais ajouter ça à mon jeu…’ ».

L’autre objectif majeur de Philly sera de prolonger James Harden, qui dispose d’une « player option » à 35.6 millions de dollars qu’il pourrait décliner afin de devenir free agent.

Pour Daryl Morey, conserver le meilleur passeur de la NBA reste le « Plan A ». Mais en cas de départ, il lui faudra trouver un joueur créatif à la mène. Quoi qu’il arrive, Philly aura de quoi être compétitif la saison prochaine, et il rappelle que c’est toujours une position idéale d’avoir le MVP dans ses rangs.

« Il y a environ 26 équipes qui préféreraient avoir notre roster », a-t-il poursuivi. « Nous allons débuter avec le MVP de la ligue. La « lottery » avait seulement pour but d’obtenir le premier joueur et d’espérer que ce joueur devienne aussi bon que le meilleur joueur de la ligue. Nous partons quand même d’un bon pied ».