La Zion 2 prépare l’été

Jordan Brand a mis le paquet sur Zion Williamson en le signant dès 2019 pour débuter une série de « chaussure signature » à partir de 2021. Après la Zion 1 qui a reçu un accueil plutôt réussi malgré la saison blanche du joueur des Pelicans, la Zion 2 a eu un peu plus de mal à se faire sa place sur le marché.

Même si les Pelicans n’ont pas goûté aux playoffs, la marque au Jumpman continue de mettre la deuxième chaussure signature de Zion Williamson en avant avec ce nouveau modèle d’inspiration estivale.

Celle-ci se caractérise par une tige en daim et en toile entre orange, jaune et vert pâle, tandis que la semelle ressort également sous un mix entre du jaune et différente teintes d’orange. À noter au niveau du talon la présence d’un logo censé représenter le cycle lunaire.

Bonne nouvelle, la paire est déjà disponible sur le site de Nike France au prix de 129.99 euros.

(Via SneakerNews)

—

