Les Lakers relancent Lonnie Walker IV

D’abord titulaire, puis remplaçant avant d’être finalement oublié au bout du banc, Lonnie Walker IV a connu une saison régulière contrastée aux Lakers. Et les playoffs n’ont pas, dans un premier temps, apporté plus de lumière au joueur puisqu’il n’a que très peu joué contre les Grizzlies au premier tour, avec 16 minutes au total.

Encore laissé de côté pendant le Game 1 contre les Warriors, l’ancien des Spurs aurait pu partir pour de longues journées à attendre son tour, mais il a eu le droit à 12 minutes dans la deuxième manche. Puis à 24 dans le Game 3 largement remporté par les Lakers.

« Je n’ai littéralement pas réussi à dormir avant 4 ou 5h du matin après le match. Je n’avais pas sommeil », confie-t-il au Los Angeles Times. « Ma copine m’en voulait mais j’étais tellement heureux. »

Toujours prêt en cas de besoin

L’arrière de Los Angeles a non seulement foulé le parquet mais il a surtout été bon avec 12 points à 4/6 au shoot, 4 rebonds et 2 ballons volés, multipliant aussi les efforts et les courses en défense face à Stephen Curry et Klay Thompson. Pas le travail le plus facile à faire pourtant pour un joueur en manque de rythme.

« La transition n’a pas été aussi compliquée qu’on peut l’imaginer, car je suis resté à l’entraînement jour après jour », poursuit Lonnie Walker IV. « Il était prêt », se félicite Darvin Ham. « Il s’est donné à fond, en étant un vrai professionnel, en faisant le travail individuel et collectif. Il a été titulaire en début de saison donc ma confiance n’a jamais été ébranlée. On testait seulement plusieurs combinaisons. »

Dans ce duel où il a besoin de joueurs véloces sur le « backcourt » adverse, le coach sait maintenant qu’il peut compter sur Lonnie Walker IV. Ce dernier est prêt à être à nouveau sollicité face aux champions en titre.

« C’est uniquement une question de force mentale. J’ai connu l’enfer plus jeune, donc ne pas jouer c’est difficile, mais ce n’est pas trop compliqué non plus. Je n’ai que 24 ans, ce qui me permet d’être optimiste. J’aime ce sport, j’en suis obsédé. Je donne le meilleur au quotidien et je dois être prêt quand on m’appelle. Pas d’excuse. Il faut y aller et jouer. »

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.3 1.7 2.0 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 Total 264 21 42.2 34.9 80.0 0.3 2.0 2.3 1.5 1.3 0.5 0.9 0.3 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.