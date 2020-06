Lonnie Walker IV se confie sur les viols dont il a été victime dans son enfance

En le voyant se faire couper son emblématique coiffure, on peut comprendre l’émotion de Lonnie Walker IV : l’arrière des Spurs, reconnaissable entre mille avec sa coupe de cheveux, les laissait pousser depuis le CM2.

Mais ce qu’on a appris quelques heures après la publication de la vidéo, c’est que ce moment était une véritable catharsis pour le basketteur de 21 ans.

« La vraie raison pour laquelle j’ai commencé à me laisser pousser les cheveux en CM2, c’est que c’était un moyen de me cacher » écrit-il sur Instagram. « Cet été-là, j’avais beaucoup de famille autour de moi. J’ai été harcelé sexuellement, violé, on a abusé de moi. Je m’y suis même habitué car à cet âge-là, je ne savais pas ce que c’était. J’étais un gamin crédule et curieux qui ne connaissait pas le vrai monde. Je me disais que mes cheveux étaient quelque chose que je pouvais contrôler. Je pouvais en faire ce que je voulais, ils étaient à moi. Et ça m’a donné confiance en moi. »

Une prise de parole extrêmement courageuse qui rappelle celle de Kenyon Dooling en 2012. Sauf qu’à l’inverse de l’ancien Celtic, ou encore de Kevin Love et DeMar DeRozan qui se sont également livrés concernant leurs démons, brisant le tabou des troubles mentaux, Lonnie Walker IV est en début de carrière.

Mais le confinement et l’absence de basket ont réveillé des émotions dont il voulait désormais se débarrasser.

« Récemment, je n’étais pas au mieux. Ces vieilles histoires me sont revenues à l’esprit, et ces démons m’ont épuisées mentalement. À cause du virus, j’ai commencé à me regarder dans la glace, pour savoir qui j’étais vraiment derrière ces portes fermées. Pour la faire courte, j’ai trouvé la paix et le bonheur en moi, grâce à Dieu. J’ai pardonné tout le monde, même les personnes qui ne le méritaient pas. Pourquoi ? Parce que c’est un poids mort. Le temps n’attend pas, pourquoi devrais-je gâcher le mien pour ça ? »

« C’était bien plus qu’une coupe de cheveux. Elle représentait ma volonté de cacher l’insécurité que je ressentais. Mais ça va mieux que jamais. Adieu le passé, bonjour l’avenir, j’ai rasé ma peau mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement » liste ce nouveau Lonnie Walker IV, dont la prise de parole pourrait en libérer d’autres. « La vie est toujours dure. Il faut jouer avec les cartes qu’on nous a données et essayer d’en faire une main gagnante. Et quand tu perds, ce n’est jamais une défaite, c’est une leçon. Je vais couper un moment pour continuer à traverser tout ça, sachez juste que je vous aime tous. Paix, amour et bonheur. »