Une touche de fantaisie sur la prochaine Harden Vol. 7

Adidas va bientôt compléter sa collection de Harden Vol. 7 avec un nouveau coloris d’une « Player Exclusive » avec laquelle l’arrière a évolué au cours du mois de mars. Ce coloris de la 7e chaussure signature de James Harden est censé reprendre la palette de couleurs des Sixers. On retrouve une tige « Core Black » en cuir sur les côtés et en nubuck à l’avant. La partie arrière ressort couleur bronze, et l’ensemble est doté de finitions en rose et bleu, au niveau du col, de la semelle et du talon, où les trois bandes de la marque adidas apparaissent également en rose.

Cette Harden Vol.7 qui pourrait être baptisée « 76ers » ne devrait plus tarder à disposer d’une date de sortie officielle et sera commercialisé pour 160 dollars.

(Via SneakerNews)

—

