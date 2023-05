Contre Miami, le rebond se complique pour les Knicks

On avait quitté ces Knicks convaincants et sûrs de leurs forces, la semaine dernière après leur victoire au Game 5 à Cleveland, synonyme de qualification pour le second tour.

Parmi ces forces, le rebond offensif occupait une place centrale dans le succès de New York, avec un premier tour bouclé contre les Cavaliers avec une moyenne par match de 15 rebonds offensifs et 18.2 points sur secondes chances. Un point fort qui apparaissait comme une clé de la série pour la demi-finale contre Miami.

En cela, le Game 1 de ce dimanche a fait l’effet d’une douche froide pour les Knicks, qui n’ont sécurisé « que » 12 rebonds offensifs, pour seulement 11 points sur secondes chances. La raison ? Une présence physique bien plus importante dans la peinture face à Mitchell Robinson, en comparaison à la série contre Cleveland, incarnée notamment par Kevin Love et Bam Adebayo, auteurs à eux deux de 13 rebonds, dont 10 défensifs.

« Ce n’est pas facile d’empêcher ce géant de prendre des rebonds » lançait d’ailleurs l’ailier-fort arrivé en cours de saison à Miami, au sujet de Mitchell Robinson. « Mais je pense qu’on a fait un boulot pour le gêner, pour l’entourer constamment quand Bam est sur lui. »

Même s’il a bouclé le match avec 14 rebonds, dont 5 offensifs, Mitchell Robinson a davantage peiné à régner dans la raquette, en comparaison à sa balade de santé au premier tour. La faute en partie à l’absence de Julius Randle mais aussi car le Heat a systématiquement envoyé un autre joueur en aide de Kevin Love ou Bam Adebayo, comme Jimmy Butler (7 rebonds défensifs), Caleb Martin (4 rebonds défensifs) ou Kyle Lowry (5 rebonds défensifs).

Un début d’effet papillon inquiétant

Une domination du rebond défensif par Miami qui a donc déstabilisé les Knicks, pas habitués à être privés de leurs secondes chances cette saison, et qui a surtout permis au Heat de profiter de plusieurs paniers faciles en transition, 15 points au total, à l’image des trois passes de « quarterback » de Kevin Love.

« Est-ce-que c’était notre plan de jeu ? Je ne dirais pas ça. Contre une équipe comme [New York], il est certain qu’on cherche des paniers faciles et rapides en transition » ajoute le joueur du Heat. « Mais honnêtement, et plus simplement, on a juste le sentiment que le match a bien tourné en notre faveur. On va voir la suite. »

La suite, en ce qui concerne New York, c’est un « must-win » quasiment obligatoire dans le Game 2, déjà. Une victoire qui passera par une meilleure adresse extérieure, après un terrible 7/34 derrière l’arc au premier match…

Car cette grande maladresse extérieure, chronique depuis le début des playoffs (27%, le plus faible pourcentage des playoffs), au-delà de limiter le plafond offensif des Knicks déclenche aussi un effet papillon complexe : si leur maladresse extérieure au premier tour était compensée par leur domination du rebond offensif, les Knicks font cette fois face à une équipe plus maligne sous les panneaux. Plus en difficulté pour sécuriser des points sur secondes chances, ils doivent donc se montrer plus efficaces sur leurs premières chances pour contourner le problème.

Dans le cas contraire, le schéma du Game 1 pourrait se répéter, et New York se retrouverait en grand danger…