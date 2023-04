Le MVP de la nuit | Anthony Edwards déjà avec les plus grands

Seul LeBron James a fait mieux dans l’histoire ! Alors qu’il n’a que 21 ans, Anthony Edwards a signé cette nuit son 5e match à 30 points et plus en playoffs, et c’est mieux que Kobe Bryant ou Luka Doncic au même âge, et donc seul LeBron est devant lui avec 8 matches à 30 points et plus. « C’est bien d’être cité au milieu de ces gars, mais je n’en ai pas encore réussi un au-delà du premier tour des playoffs. J’ai encore beaucoup de boulot » a réagi l’arrière des Wolves en apprenant la stat.

Plus sérieusement, Edwards inscrit cette nuit le tir le plus important de sa jeune carrière avec ce 3-points dans la prolongation pour repousser les Nuggets, revenus à un petit point. Un 3-points pris avec confiance qui confirme qu’il est tout simplement devenu la première option des Wolves en attaque. Tout le talent et l’emprise d’Edwards sur son équipe sont visibles sur cette action.

Sur la remise en jeu, Mike Conley lui donne la balle, et Edwards va la garder jusqu’à son tir. Il a d’abord Kentavious Caldwell-Pope devant lui. Après un écran, c’est Jamal Murray qui se place devant lui. Après un nouvel écran, c’est Aaron Gordon. Edwards a trouvé son spot, à 45°. Sa technique fait le reste avec ce superbe « step back ».

Le refus du « sweep »

« Je n’allais pas faire la passe. Je voulais prendre ce tir » raconte-t-il. « J’étais prêt en assumer les conséquences, qu’on gagne ou pas ce match. »

Avant cela, il avait été brillant dans le 3e quart-temps avec 16 de ses 34 points. Dans son sillage, les Wolves vont effacer un déficit de 9 points, et surtout prendre les commandes pour mener à l’entame du dernier quart-temps. Un quart-temps charnière où Edwards va alterner pénétrations et shoots lointains face à des Nuggets sans solution face à sa puissance et sa vitesse d’exécution.

« Je ne voulais pas être balayé… Je ne veux pas être balayé de toute ma carrière » explique-t-il à propos de sa motivation. « J’en avais fait une affaire personnelle ce soir. »

A l’arrivée, les Wolves restent en vie, et Edwards signe un match plein : 34 points à 11 sur 27 aux tirs, dont 5 sur 12 à 3-points, avec 6 rebonds, 5 passes, 3 contres et 2 interceptions. Un vrai match plein, et sa communion avec le public a encore atteint des sommets.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 Total 223 34 44.1 35.2 77.0 0.8 4.4 5.1 3.8 2.2 1.4 2.7 0.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.