Tristan Thompson, le grand frère des Lakers

Si vous avez raté l’information de la signature de Tristan Thompson aux Lakers, on ne peut pas vous en vouloir puisque le champion 2016 n’est toujours pas entré en jeu.

Mais ce n’est pas un problème car le joueur est pleinement conscient que son arrivée ne vient pas combler un manque sur les parquets.

« Quand on ajoute un joueur aussi tard dans la saison, c’est une question de personnalité, d’avoir un joueur qui peut s’intégrer dans le vestiaire », décrit-il à The Athletic. « Il ne faut pas être une plaie, un joueur qui va plomber le moral du groupe. On ne cherche pas un joueur qui va marquer 15 points. Non, la dynamique de l’équipe est déjà là, surtout avec les Lakers. L’idée, c’est d’être un atout. »

Tristan Thompson n’avait pas trouvé d’équipe pour la saison 2022/23 mais avait gardé la forme, avec deux entraînements par jour, cinq jours par semaine. Sans oublier de regarder les matches et notamment ceux d’une équipe en particulier : les Lakers. « J’ai regardé tous leurs matches », assure-t-il. « J’ai longuement étudié leur attaque et leurs systèmes défensifs. »

« Son leadership a été phénoménal »

Son test avec la franchise de Los Angeles en mars tombait donc à pic. Il a réalisé les exercices qu’il faisait depuis huit mois dans son coin. Prêt à signer dans la foulée, Tristan Thompson a patiemment attendu la réponse des Lakers, sans passer par LeBron James, avec lequel il a joué et gagné le titre à Cleveland.

« Avec LeBron, on a notre relation privée depuis des années, depuis plus d’une décennie. Donc on se voit toujours, on dîne ensemble. Mais il est mon frère avant tout, avant le basket. »

Une fois la signature actée, Tristan Thompson a débarqué chez les Lakers non pas pour jouer, mais pour être une voix, pour partager son expérience des playoffs, pour être une « star dans son rôle », glisse-t-il. Et pour bousculer ses nouveaux coéquipiers, si cela était nécessaire.

« Je ne voulais pas qu’il hésite, qu’il se sente comme le petit nouveau », a expliqué Darvin Ham à sa recrue. « On allait entrer dans un monde que beaucoup ne connaissaient pas : les playoffs. Je voulais qu’il utilise sa voix, son expérience, qu’il en parle avec eux. Il regarde toutes les stats et son leadership est phénoménal. »

Wenyen Gabriel peut déjà témoigner de l’influence de l’ancien des Cavaliers et des Celtics. « Quand il parle, il y a une logique », confie l’intérieur. « On n’a pas l’impression qu’il essaie de vous rabaisser, de vous démolir. Quand il parle, c’est toujours constructif. Il vient ici pour essayer d’apporter un plus à tout le monde. »

Tristan Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 60 24 43.9 0.0 55.2 3.1 3.4 6.5 0.5 2.2 0.5 1.4 1.0 8.2 2012-13 CLE 82 31 48.8 0.0 60.8 3.7 5.7 9.4 1.3 2.9 0.7 1.5 0.9 11.7 2013-14 CLE 82 32 47.7 0.0 69.3 3.3 5.9 9.2 0.9 2.3 0.5 1.3 0.4 11.7 2014-15 CLE 82 27 54.7 0.0 64.1 3.3 4.7 8.0 0.5 2.3 0.4 1.0 0.7 8.5 2015-16 CLE 82 28 58.8 0.0 61.6 3.3 5.7 9.0 0.8 2.5 0.5 0.7 0.6 7.8 2016-17 CLE 78 30 60.0 0.0 49.8 3.7 5.5 9.2 1.0 2.3 0.5 0.8 1.1 8.1 2017-18 CLE 53 20 56.2 0.0 54.4 2.4 4.3 6.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.3 5.8 2018-19 CLE 43 28 52.9 0.0 64.2 4.0 6.2 10.2 2.0 2.1 0.7 1.4 0.4 10.9 2019-20 CLE 57 30 51.2 39.1 61.5 4.0 6.2 10.1 2.1 2.2 0.6 1.8 0.9 12.0 2020-21 BOS 54 24 51.8 0.0 59.2 3.1 5.0 8.1 1.2 2.2 0.4 1.2 0.6 7.6 2021-22 * All Teams 57 16 52.8 33.3 52.6 2.1 3.0 5.1 0.6 1.7 0.4 0.8 0.4 6.0 2021-22 * SAC 30 15 50.3 100.0 53.3 2.4 3.0 5.4 0.6 1.7 0.4 1.0 0.4 6.2 2021-22 * CHI 23 16 56.5 0.0 54.2 1.8 3.0 4.7 0.6 1.7 0.5 0.5 0.3 5.7 2021-22 * IND 4 16 54.2 0.0 37.5 1.8 2.8 4.5 0.5 1.8 0.0 1.0 0.5 7.3 Total 730 27 51.9 26.3 60.5 3.3 5.1 8.4 1.0 2.3 0.5 1.1 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.