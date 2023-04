On la croquerait presque tellement cette Luka 1 est appétissante ! Après la chasse aux œufs, les amateurs de la première chaussure signature de Luka Doncic vont pouvoir se mettre en quête de ce coloris « Easter » plutôt original.

La majeure partie de la tige et de la semelle apparaît en bleu turquoise. La partie avec les câbles Flywire sur l’empeigne ressort en violet et rose. On retrouve le même mariage sur la languette, violette, sur laquelle le logo de Luka Doncic est rose. Au niveau de la semelle, les inserts en TPU sont également roses, tandis que la semelle extérieure fait la part belle à un vert pâle.

La sortie de la Luka 1 « Easter » est annoncée pour ce vendredi au prix de 110 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la MB.01 PE Digital Camo. Ancien modèle Player Exclusive réservé à LaMelo Ball, le coloris Digital Camo de la MB.01 est désormais disponible en édition limitée chez basket4ballers. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.