Steven Adams ne devrait pas revenir en playoffs…

À une semaine des playoffs, les Grizzlies ont appris qu’ils devraient certainement se passer des services de Steven Adams pour l’intégralité de cette future campagne. Victime d’une entorse du ligament croisé postérieur du genou droit, il n’a pas rejoué depuis fin janvier, alors qu’il devait initialement rater trois à cinq semaines, car il a ensuite reçu une injection de cellules souches pour aider à la cicatrisation de ses tissus.

Un véritable coup de massue, car le Néo-Zélandais est le pivot titulaire de Memphis et il forme une raquette à la fois redoutable et complémentaire avec Jaren Jackson Jr. (depuis associé à Xavier Tillman Sr.). Cette saison, le joueur de 29 ans affichait 8.6 points, 11.5 rebonds (dont 5.1 offensifs), 2.3 passes et 1.1 contre de moyenne avant sa blessure (à 60% au shoot), tandis que sa franchise a remporté 28 matchs sur 42 avec lui dans le cinq.

Pour densifier leur secteur intérieur en vue des playoffs, également orphelin de Brandon Clarke, les Grizzlies ont décidé d’offrir un vrai contrat au jeune Kenneth Lofton Jr (7 millions de dollars sur quatre ans). Tout juste nommé Rookie de l’année en G-League, il disposait jusqu’à présent d’un « two-way contract » et c’est un autre rookie, Kennedy Chandler, qui fait les frais de cette évolution contractuelle afin de lui laisser une place dans l’effectif.

Le forfait annoncé de Steven Adams pour le reste de la saison devrait en tout cas profiter à l’équipe qui affrontera Memphis au premier tour des playoffs. Autrement dit les Lakers d’Anthony Davis, les Pelicans de Jonas Valanciunas, les Wolves de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, voire les Warriors ou les Clippers…

Steven Adams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 OKC 81 15 50.3 0.0 58.1 1.8 2.4 4.1 0.5 2.5 0.5 0.9 0.7 3.3 2014-15 OKC 70 25 54.4 0.0 50.2 2.8 4.6 7.5 0.9 3.2 0.5 1.4 1.2 7.7 2015-16 OKC 80 25 61.3 0.0 58.2 2.7 3.9 6.7 0.8 2.8 0.5 1.1 1.1 8.0 2016-17 OKC 80 30 57.1 0.0 61.1 3.5 4.2 7.7 1.1 2.4 1.1 1.8 1.0 11.3 2017-18 OKC 76 33 62.9 0.0 55.9 5.1 4.0 9.0 1.2 2.8 1.2 1.7 1.0 13.9 2018-19 OKC 80 33 59.5 0.0 50.0 4.9 4.6 9.5 1.6 2.6 1.5 1.7 1.0 13.9 2019-20 OKC 63 27 59.2 33.3 58.2 3.3 6.0 9.3 2.3 1.9 0.8 1.5 1.1 10.9 2020-21 NOP 58 28 61.4 0.0 44.4 3.7 5.2 8.9 1.9 2.0 0.9 1.3 0.7 7.6 2021-22 MEM 76 26 54.7 0.0 54.3 4.6 5.4 10.0 3.4 2.0 0.9 1.5 0.8 7.0 2022-23 MEM 42 27 59.7 0.0 36.4 5.1 6.5 11.6 2.3 2.3 0.9 1.9 1.1 8.6 Total 706 27 58.7 6.7 53.6 3.7 4.5 8.2 1.5 2.5 0.9 1.5 1.0 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Kenny Lofton, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 22 6 46.3 35.7 53.3 0.6 1.1 1.6 0.9 1.1 0.2 0.4 0.1 3.4 Total 22 6 46.3 35.7 53.3 0.6 1.1 1.6 0.9 1.1 0.2 0.4 0.1 3.4

