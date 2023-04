Ricky Rubio tente toujours de retrouver ses sensations

Avant d’être fauché par une grave blessure au genou gauche en décembre 2021, Ricky Rubio pratiquait peut-être le meilleur basket de sa carrière avec Cleveland (13.1 points, 6.6 passes, 4.1 rebonds et 1.4 interception de moyenne).

Un peu moins d’un an et demi après sa rupture du ligament croisé antérieur, l’Espagnol ne parvient néanmoins pas à redevenir lui-même, toujours chez les Cavaliers. Doublure de Darius Garland, il traverse tout simplement la pire saison de sa carrière sur le plan statistique (5.2 points, 3.4 passes et 2.0 rebonds en 17 minutes de jeu, à 35% au shoot, dont 27% à 3-points).

Tout sauf rassurant, à l’approche de cette campagne de playoffs au cours de laquelle l’expérience de Ricky Rubio doit permettre à Cleveland et certains de ses jeunes coéquipiers d’appréhender au mieux la série face aux Knicks. Tant sur le parquet qu’en dehors.

« Je me trouve dans une bonne situation, mais je suis toujours en train d’essayer de redevenir qui j’étais », juge-t-il ainsi. « Mon rôle est différent par rapport à l’année dernière et j’essaie de comprendre comment être efficace. J’estime avoir encore quelques vitesses à passer et j’espère pouvoir le faire en playoffs, pour aider l’équipe autant que possible. »

Un rôle inédit et un contexte délicat

Bien moins responsabilisé qu’avant sa blessure balle en main, compte tenu des arrivées de Donovan Mitchell et Caris LeVert, Ricky Rubio doit s’adapter à cette utilisation plutôt inhabituelle pour lui, loin du ballon.

En plus de subir le contrecoup physique de sa longue convalescence et des efforts entrepris pour se soigner, le tout couplé à l’intensité du calendrier et de l’adversité NBA.

Et, quasiment trois mois après sa reprise, l’Espagnol n’a pas encore vraiment pu enchaîner et s’acclimater pleinement à son nouveau groupe, entre ses mises au repos lors des « back-to-back », les rares sessions d’entraînement collectif ou le All-Star Break.

« J’essaie de retrouver mon rythme, c’est difficile de revenir au beau milieu de la saison », admet à ce propos le meneur de 32 ans. « Mentalement, tu penses être prêt mais, physiquement, il faut l’être également. Tu as peur du contact au début, il faut le chercher et s’y réhabituer. J’ai douze ans d’ancienneté dans la ligue et c’est l’un de mes plus gros défis. Tu ne veux pas couper le rythme de l’équipe quand elle gagne, mais tu as aussi besoin d’enchaîner. Donc il s’agit de trouver le bon équilibre. »

Être prêt pour les choses sérieuses

Dans le camp des Cavaliers, les difficultés de Ricky Rubio n’ont en tout cas pas l’air d’inquiéter, car on connaît ses qualités et on sait que, si les choses se mettent (enfin) à cliquer, l’équipe n’en ressortira que renforcée et, ce, au meilleur moment.

« Il peut avoir une influence énorme, car il peut rendre tout le monde meilleur autour de lui », estime son coach, JB Bickerstaff. « Il y a des moments où Donovan et Darius sont dans le dur. Ils sont capables de faire la différence ou créer, mais quand vous pouvez mettre la balle dans les mains d’un joueur comme Ricky, ils peuvent se placer dans le corner et finir avec un tir ouvert. Il est capable de faire ce genre de choses. La peur et la pression n’existent pas avec lui, il fait ça depuis ses 13-14 ans, rien ne sera trop grand pour lui. Il sera toujours à l’aise pour prendre la bonne décision. Mettez-lui le ballon entre les mains et de bonnes choses en résulteront. »

Bonne nouvelle : Ricky Rubio se dit actuellement sur la bonne voie, même si ses récentes performances ne plaident pas en sa faveur.

« Ces derniers temps, je me sens davantage moi-même. Je suis prêt. Je suis prêt pour les playoffs. »

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 2022-23 CLE 31 17 35.6 26.3 78.8 0.3 1.8 2.0 3.3 1.6 0.8 0.9 0.2 5.2 Total 696 30 38.8 32.4 84.2 0.6 3.4 4.1 7.4 2.5 1.8 2.5 0.1 10.9

