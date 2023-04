Des Cavaliers en roue libre à Orlando

Dans un match dont l’enjeu est soudainement passé au second plan au regard des nombreux joueurs absents, c’est Cleveland qui s’en est le mieux tiré en s’imposant pour la deuxième fois de suite sur le parquet des Floridiens.

Après une entame compliquée (42-33), les Cavs ont rectifié le tir dans le deuxième quart-temps, attaquant la période par un 12-0 pour revenir dans le coup. Les dunks de Robin Lopez et Dean Wade ont acté le retour au jeu des troupes de JB Bickerstaff avant que les snipers Cedi Osman, Isaiah Mobley, Lamar Stevens et Danny Green ne prennent feu derrière l’arc pour s’offrir 10 longueurs d’avance à la pause (57-67).

Accompagné par Ricky Rubio, Cedi Osman a enfoncé le clou dès le retour des vestiaires avec trois missiles à 3-points pour reléguer Orlando à 22 longueurs (63-85).

Malgré une timide réaction signée Jalen Suggs, le Magic n’a pas été en mesure d’inverser la tendance. Danny Green a soigné sa sortie avec deux paniers à 3-points de plus en fin de troisième quart-temps (73-95), et Cleveland s’est ensuite dirigé vers son 20e succès de la saison à l’extérieur (94-118).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les stars sur le banc pour remercier les fans. Le timing n’a pas été exceptionnel pour la « Fan Appreciation Night » dédiée donc aux fans d’Orlando qui, on peut le dire, galèrent pas mal depuis dix ans maintenant. Pour les remercier, le Magic leur a donc offert un match sans enjeu, et sans stars !

Au total, Darius Garland, Donovan Mitchell, Caris Levert, Evan Mobley et Jarrett Allen d’un côté, et Markelle Fultz, Gary Harris, Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr de l’autre sont passés d’actifs à blessés en l’espace de deux jours. C’est vraiment pas de bol ! Si la situation peut se comprendre pour Cleveland, assuré de finir quatrième, c’est moins le cas pour Orlando, surtout à cette occasion.

– Danny Green repasse au vert. Il y a environ onze mois, Danny Green se retrouvait à terre avec une rupture de deux ligaments du genou à soigner. Alors que beaucoup envisageaient déjà sa fin de sa carrière, l’arrière shooteur n’a pas démérité et s’est remis au travail. Passé par Memphis puis arrivé à Cleveland, il a enfin été récompensé de ses efforts cette nuit en atteignant les 21 points avec un très joli 5/9 à 3-points pour accompagner ses 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Un match plein qui va peut-être inciter JB Bickerstaff à lui trouver un vrai rôle à jouer en playoffs, alors que Danny Green n’avait plus joué depuis la mi-mars.

TOPS/FLOPS

✅ Les shooteurs de Cleveland. Le basket est avant tout un sport d’adresse et lorsque vos shooteurs mettent leurs tirs, ça facilite quand même bien le travail de toute l’équipe. Les snipers de Cleveland l’ont démontré ce soir en creusant continuellement l’écart à grands coups de tirs lointains. Avec Danny Green (5/9), Cedi Osman (4/6) et Isaiah Mobley ont été les principaux artilleurs en réussite cette nuit.

✅ Jalen Suggs. La situation particulière devait offrir l’opportunité à d’autres de prendre leurs responsabilités. Le sophomore a ainsi saisi sa chance en profitant de l’occasion pour dépasser la barre des 20 points, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

⛔ Moritz Wagner. Une prestation décevante pour l’intérieur qui a terminé à 3/11 au tir et 3 ballons perdus.

LA SUITE

Orlando (34-46) : le Magic a encore deux matchs à disputer, à Brooklyn vendredi (01h30) puis à Miami dimanche (19h).

Cleveland (51-30) : les Cavs termineront à domicile ce dimanche face à Charlotte (19h).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.