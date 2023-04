Avec son « buzzer beater », Lamont Butler dans la légende en NCAA !

C’est rare que la NCAA éclipse la NBA, mais c’était le cas cette nuit avec les demi-finales de la « March Madness » entre Connecticut – Miami et San Diego State – Florida Atlantic. Et ce matin, c’est un panier inscrit par Lamont Butler qui tourne en boucle sur tous les écrans et sur les réseaux sociaux.

Un magnifique « buzzer beater » pour envoyer San Diego State en finale NCAA, pour y défier UConn lundi soir.

« J’ai toujours rêvé de ce genre de moment, et je suis heureux que ce rêve ait pu se concrétiser » a réagi l’arrière des Aztecs, l’ancienne fac’ de Kawhi Leonard. « C’est un « pull-up » jumper. Je suis parti sur ma main gauche pour faire croire que j’allais pénétrer, mais j’ai shooté. Dès que le ballon a quitté mes mains, j’ai senti que c’était bon. »

C’est d’autant plus beau que c’est un vrai « game winner » puisque Florida Atlantic menait d’un point (71-70), et Johnell Davis avait la balle pour donner trois points d’avance à neuf secondes de la fin.

Gêné par Nathan Mensah, Johnell Davis se loupe, et ce même Mensah récupère la balle et donne à son leader.

La suite ? Une série de dribbles, de gros appuis et un shoot très pur qui fait mouche pour une victoire 72-71 ! « Je pense que c’est le genre de tirs qu’on reverra tout le temps » estime Darrion Trammell. « Ils vont le diffuser pour présenter la March Madness l’an prochain, puis l’année suivante. Je pense que c’est juste légendaire ».