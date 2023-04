Dallas prend encore l’eau à Miami

Lentement mais sûrement, Dallas continue de couler après un nouveau revers à Miami marqué par un manque d’investissement encore criant en défense, qui s’est terminé par un 25e revers à l’extérieur, le 41e de la saison qui pourrait bien mettre un terme aux espoirs de play-in des protégés de Mark Cuban.

Les Mavericks ont réussi une entame tonitruante avec notamment un coup de chaud de Tim Hardaway Jr, auteur de trois paniers à 3-points et d’un dunk sur le parquet où son père a brillé de 1996 à 2001 (15-22).

Le problème, c’est que cet affront a réveillé l’orgueil des joueurs du Heat, qui ont répondu dans la foulée avec la manière. Jimmy Butler a scoré à trois reprises à son tour, puis avec l’aide de l’adresse extérieure du tandem Vincent-Strus, Miami a su passer un 11-0 pour terminer le premier acte à +13 (44-31).

Contre toute attente, ce sont ensuite les vétérans Kevin Love et Cody Zeller qui ont permis aux locaux d’aggraver l’écart face à une défense de Dallas bien permissive. Les deux intérieurs en ont profité pour régaler et faire gonfler l’écart (66-48). Celui-ci a flirté avec les 20 points jusqu’à ce que Luka Doncic et Kyrie Irving ne reprennent du service pour limiter la casse avant la pause (76-64).

Kyrie Irving a un temps fait renaître l’espoir en ramenant les siens à -7 (78-71), jusqu’à ce que les Floridiens ne reprennent le large, encore par l’intermédiaire de Cody Zeller, accompagné par deux missiles à 3-points de Max Strus (91-75). À 3-points, le trio Doncic-Hardaway Jr-Kleber a maintenu le suspense en ramenant Dallas à -6 en fin de troisième quart-temps (102-96).

Sauf que Miami n’a jamais baissé le pied, ou plutôt que Dallas n’a jamais réussi à serrer la vis en défense. Résultat : le yo-yo s’est poursuivi jusqu’à la fin, avec un 3-points de Tyler Herro suivi par celui de Gabe Vincent à la conclusion d’un super mouvement offensif pour relancer la machine (112-101). Un 3-points de Kevin Love et trois paniers dont un dunk de Jimmy Butler ont fini d’achever les Mavs pour s’imposer 129-122.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réaction immédiate du Heat. Malmenés pendant cinq minutes, les Floridiens ont réagi illico presto en faisant tomber la pluie pour passer 29 points en un peu moins de sept minutes et changer le cours du match définitivement, puisque Dallas n’a plus repris la tête ensuite. Cerise sur le gâteau, Miami a ainsi réalisé son meilleur premier quart-temps de la saison avec 44 points inscrits !

– Qui y a cru ? Le point faible des Mavericks est récurrent et identifié de tous. Alors que la franchise texane est dos au mur, on pouvait croire à un sursaut d’orgueil sur le plan défensif. Mais à aucun moment Dallas n’a semblé en mesure d’inverser la tendance sur ce plan, laissant le sentiment que les deux équipes auraient encore pu jouer jusqu’au petit matin sans que Dallas ne parvienne à changer le cours de la rencontre.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Son cinquième match en un mois à plus de 30 points, avec cette fois encore une justesse remarquable dans ses tirs mais aussi dans ses choix puisqu’il s’est également distingué avec ses 12 passes décisives pour zéro ballon perdu. Du grand art.

✅ Cody Zeller. La surprise du chef en cette fin de saison du côté de Miami, où le « Warrior » Zeller a livré son match malgré sa fracture du nez l’obligeant à porter un masque de protection. Il a souvent combiné à la perfection avec Jimmy Butler et a brillé dans son registre de finisseur près du cercle.

✅ Luka Doncic. Encore une grosse ligne de stats avec 42 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, mais tout de même l’impression qu’il joue comme un robot sans vraiment se préoccuper de ce qui l’entoure. Il a réussi quelques exploits individuels, pratiquement tous ponctués de remontrances envers le corps arbitral, mais n’a jamais paru en mesure d’insuffler un vrai état d’esprit de révolte au sein de son équipe.

⛔ La défense des Mavericks. Même quand Luka Doncic passe la barre des 40 points et Tim Hardaway Jr celle des 30 points, et que l’équipe shoote à plus de 60% de réussite, Dallas perd. Contrairement à ce que Jason Kidd expliquait récemment, le basket, ça ne se résume pas simplement à essayer de marquer davantage que l’adversaire…

LA SUITE

Miami (41-37) : dernier road-trip en vue pour le Heat qui va attaquer quatre matchs à l’extérieur, à commencer par Detroit ce mardi (01h00).

Dallas (37-41) : les Mavericks enchaînent à Atlanta ce soir (00h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.