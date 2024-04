Rassurés par leur victoire à Chicago, les Lakers y croient plus que jamais

Les Lakers peuvent à nouveau respirer après leur succès à Chicago obtenu cette nuit afin de retrouver un bilan à l’équilibre avant de défier Minnesota, classés à la 7e place avec une petite victoire de plus au compteur.

Au-delà du résultat, les troupes de Darvin Ham peuvent être satisfaites du contenu de leur prestation qui leur a permis de s’imposer presque sans trembler, en plus de prendre leur revanche sur la précédente rencontre, perdue à domicile face aux Bulls.

Un nouveau cinq séduisant

À six matchs de la fin, la confiance règne à nouveau dans les rangs « Purple Gold ». « Je pense que nous avons tout ce qu’il faut. C’est juste une question d’application. Nous pouvons clairement faire une série. Nous avons tous les bons éléments, du haut en bas de l’échelle », a estimé Anthony Davis.

Après le retour de LeBron James, c’est celui de D’Angelo Russell qui a permis aux Lakers de bénéficier d’une force de frappe supplémentaire et à Darvin Ham d’articuler un nouveau cinq majeur aux côtés d’Austin Reaves, Jarred Vanderbilt et Anthony Davis, pour un profil qui a visiblement plu à LeBron James.

« Je pense que la chose la plus importante est d’avoir plusieurs joueurs capables de manier le ballon. Ainsi, personne n’a à se sentir stressé à chaque possession lorsqu’il a le ballon en main. Et nous avons des shooteurs dans ce cinq majeur, et aussi beaucoup de taille », a expliqué « King James », alors que le « starting five » des Californiens a largement dominé celui de Chicago : 107 points à 72.

Quand AD fait la diff’

Au-delà de cette performance, ce qui a changé la donne entre le premier et le deuxième affrontement entre les deux équipes réside dans la performance d’Anthony Davis, auteur de 38 points et 10 rebonds cette nuit alors qu’il s’était montré bien plus discret dimanche soir.

« Tout part de lui. Il joue avec force, il ne recule pas, il met la pression sur la défense pour qu’elle commette des fautes, et il aime juste s’installer dans la raquette », a rappelé Darvin Ham. « Il joue toujours comme ça », a surenchéri LeBron James. « Il faut juste lui donner un coup de pied au cul de temps en temps. Mais il joue toujours comme ça, donc je ne m’inquiète jamais pour lui ».

En plus d’être productif sur le terrain, Anthony Davis avait piqué ses coéquipiers au vif lors de son discours d’avant-match en incitant ses camarades à corriger le tir après leur défaite à domicile, et de poursuivre dans le même état d’esprit pour les quatre déplacements à venir.

« Nous avons une dette envers Chicago, pareil pour Houston, Minnesota et Utah. Toutes ces équipes qui font partie de notre road-trip sont des équipes contre lesquelles nous avons perdu récemment et nous voulons nous rattraper. Et vu la situation dans laquelle nous sommes, nous devons gagner ces matchs. C’est donc un moment où nous ne devons pas nous défiler. C’est pour ces moments-là que l’on vit en tant que joueur », avait-il lancé.

Rendez-vous dans dix jours pour voir si ses coéquipiers auront été à la hauteur des objectifs fixés par le pivot des Lakers dans son discours.