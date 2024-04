Alors que Nikola Jokic semblait sur une voie royale pour décrocher un 3e titre de MVP d’affilée, un exploit extrêmement rare, voilà que toutes les cartes sont rebattues depuis 15 jours. La faute au coup de moins bien des Nuggets, mais aussi aux cartons de Joel Embiid ou la domination des Bucks. Résultat : le Serbe est soudainement relégué au second plan, et son coach ne comprend pas les critiques.

« Je trouve que cette année, le débat sur le MVP a pris une très laide et très mauvaise tournure, et je pense que ça dégoûte beaucoup de gens, y compris Jokic » rapporte Mike Malone. « Ce qui se passe actuellement, c’est qu’il y a tellement de gars qui pourraient gagner le MVP cette année, de très bons candidats. Joel Embiid est un excellent candidat. Luka Doncic est un excellent candidat. Jayson Tatum aussi… Peu importe qui vouliez mettre dans ce débat, ils le méritent tous. Mais ce qui se passe dans la société d’aujourd’hui, c’est que tout le monde – et ça me rappelle quand j’étais entraîneur à l’université – est dans le dénigrement. Il ne s’agit pas de promouvoir son joueur. Il s’agit de dénigrer tous les autres, et c’est tout simplement ridicule. »

Célébrons les superstars au lieu de les critiquer

Pour Mike Malone, ce serait bien que l’opinion ou même les acteurs prennent conscience que l’on vit une époque de rêve avec une demi-douzaine de candidats au titre de MVP au niveau de jeu incroyable.

« Ce sport – comme Adam Silver nous l’a dit au moment du All-Star Game – est dans une excellente situation. La NBA est dans une excellente situation. Nous avons de très grands joueurs. Célébrons-les ! Ne les critiquez pas ! Ne les démolissez pas. Soutenez-les, et quel que soit le vainqueur, tant mieux pour lui. C’est quelque chose de vraiment décevant cette année dans ce débat sur le MVP, avec toutes ces prises de position. C’est vraiment devenu moche et méchant, et je n’aime pas ça ».