Les Kings n’avaient pas les jambes pour suivre les Celtics

Pour analyser la défaite contre les Celtics, Mike Brown n’a pas cherché de formules ni tenté de langue de bois. Le coach des Kings a été direct. « L’évaluation est facile à faire : ils nous ont botté les fesses, à tous, moi compris. »

Le score final le reflète (109-132) même si les Kings ont bien résisté en première période. Comme ils avaient joué (et perdu) la veille et que Boston avait eu deux jours de repos, sans doute étaient-ils en rythme au début de la rencontre, avant d’être fatigués à la fin.

« On l’a tous senti dans ce match », constate Domantas Sabonis, en parlant de la fatigue, pour le Sacramento Bee, alors que les Kings sortaient d’un « road trip » et disputaient un cinquième match en sept jours. « Mais ce n’est pas une excuse, le calendrier est ainsi fait. Toutes les équipes vivent cela. »

« Ils ont fait les playoffs et pas nous »

Les organismes étaient émoussés, mais ce qui n’a pas aidé les Kings non plus, c’est aussi le niveau de l’adversaire évidemment. Jouer une équipe de Boston concentrée et motivée n’est jamais facile, même en pleine forme. Fin novembre, Sacramento avait déjà pris 18 points dans le Massachusetts.

« Il faut jouer avec rythme sur demi-terrain », constate le coach de Sacramento. « Il faut sprinter après les écrans, il faut que les coups soient précises, la circulation de balle aussi, pour provoquer des rotations. Il ne faut pas hésiter, car sinon ils reprennent l’avantage. Leurs changements en défense nous ont gênés. »

Les chiffres confirment cette domination physique des Celtics. Déjà, les Kings ont perdu 14 ballons, transformés en 21 points par Jayson Tatum et ses coéquipiers. Boston a aussi dominé (17-5) les points marqués sur seconde chance, comme en contre-attaque, avec 8 points pour les hommes de Joe Mazzulla contre seulement 2 pour les Californiens.

« Ils nous ont battus partout : seconde chance, sur les ballons perdus, sur toutes les statistiques de combat », remarque De’Aaron Fox. « Globalement, ils nous ont dominé dans tous les domaines. »

À l’instar de ses coéquipiers, Malik Monk a vu la différence entre les deux équipes, comme récemment face aux Bucks, et face à ça, son constat est simple.

« Ils ont fait les playoffs et pas nous. Ils savent ce qu’il faut faire, l’impact physique que cela demande. On n’avait pas connu ça avant d’affronter Boston et Milwaukee. C’était un gros test et un excellent apprentissage. »