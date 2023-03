À quand le déclic en attaque pour Jaren Jackson Jr. ?

Auteur d’une grosse saison en 2021/22, Jaren Jackson Jr confirme sa progression puisque l’intérieur des Grizzlies affiche ses meilleures moyennes en carrière aux points, au rebond et au contre, avec également le meilleur pourcentage de réussite au tir depuis sa saison rookie.

Pour autant, avec ses 16.8 points en moyenne par match, un tel potentiel peut faire bien mieux. Jusqu’à présent, l’éclosion des scoreurs Ja Morant puis Desmond Bane l’ont maintenu en retrait de l’animation offensive.

De nombeux absents

Aujourd’hui, les circonstances, avec l’absence prolongée de Steven Adams, la grave blessure de Brandon Clarke et bien sûr la suspension de Ja Morant, obligent Jaren Jackson Jr à prendre davantage de responsabilités. Pourquoi ne pas scorer 10 points de plus par match ?

« Je lui dis depuis la « bulle » d’Orlando qu’il peut être l’un des meilleurs joueurs de la NBA s’il prend son potentiel au sérieux, s’il montre un peu plus de hargne », a déclaré son coéquipier Dillon Brooks. « Il faut qu’il demande le ballon davantage, qu’il court plus en transition pour avoir plus de paniers faciles et de dunks ».

Lors des deux derniers matchs face aux Lakers et aux Warriors les 7 et 9 mars, « JJJ » a réalisé deux grosses premières mi-temps (18 et 16 points) avant de disparaître progressivement de l’attaque des Grizzlies. Cette nuit, il y avait du mieux avec 25 points face au Heat. Sauf que Memphis a pris une fessée…

« Il se montre toujours sur des éclairs, c’est le truc avec lui », a confirmé son coéquipier Tyus Jones. « Il est vraiment capable de le faire. Nous avons besoin de ça de sa part, et il en a envie. C’est la chose la plus importante. Il veut continuer à s’améliorer, il veut dominer, il veut être au top. C’est tout ce qu’on peut lui demander ».

Taylor Jenkins prêt à le faire briller

Les absences de Steven Adams et Brandon Clarke, capable de scorer sur de courtes périodes, contribuent aussi à renforcer le rôle de Jaren Jackson Jr. Également persuadé des capacités de son intérieur sur le plan offensif, Taylor Jenkins est de son côté prêt à faire les ajustements nécessaires.

« Ja absent en ce moment, nous devons prendre des directions différentes dans la création offensive. Nous en avons parlé l’autre jour. La solution, c’est en partie Jaren qui doit demander le ballon et le vouloir davantage. Et c’est aussi en partie à moi de faire davantage de systèmes pour lui, en sachant qu’au fur et à mesure que le match avance, les équipes savent qu’il va devenir un point de concentration plus important », a glissé le coach.

S’il veut avoir plus d’impact en attaque, Jaren Jackson Jr. devra aussi rester attentif à son problème récurrent de fautes, lui qui a tendance à en récolter beaucoup. Et trop vite.

Un premier pas dans la bonne direction a été franchi cette nuit à Miami avec donc ses 25 points à 10/15 au tir pour deux fautes personnelles en 28 minutes. Il en faudra d’autres, si possible avec la victoire au bout.