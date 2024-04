Des huées, du « trashtalk » avec Devin Booker mais la victoire pour Jae Crowder

Jae Crowder n’avait aucune idée de l’accueil qui lui serait réservé. L’ailier des Bucks effectuait cette nuit son premier retour dans son ancienne salle de Phoenix. Il s’agissait d’ailleurs de son premier match au Footprint Center cette saison puisqu’il s’était tenu à l’écart de l’équipe en attendant d’être transféré à Milwaukee.

« Les choses se sont terminées sur une mauvaise note, alors j’apprécie l’affection et les applaudissements reçus ce soir », lâche l’intéressé après la rencontre. Des applaudissements oui, mais également des huées de la part de son ancien public lorsqu’il est entré en jeu, quelques secondes après la diffusion d’une vidéo hommage lors d’un temps-mort.

https://www.youtube.com/watch?v=SSVCSqRMXOc

Une rentrée remarquée à l’instar d’une petite session de « trashtalk » entre Devin Booker et lui, à la fin du troisième quart-temps. L’arrière venait de planter un tir compliqué devant lui, malgré sa bonne défense. Rien de bien méchant entre les deux hommes qu’on a vu sourire ensemble après la rencontre.

Parfaitement intégré chez les Bucks

« C’est toujours sympa (de batailler avec lui). C’est un compétiteur de haut niveau. Je sais ce que c’est. On a de l’expérience ensemble, j’ai beaucoup de respect pour lui et on se donne à fond sur le terrain », livre Devin Booker. « Au ‘training camp’, je recherche ce duel. Je le veux parce que si je peux le contenir, je peux contenir n’importe qui dans la ligue. Ce que vous avez vu était digne de nos entraînements. Beaucoup de ‘trashtalk’, de contacts », décrit Jae Crowder, réputé pour ses qualités défensives.

Cette nuit, il n’a pas brillé que dans ce secteur. Avec ses 11 points (3/4 à 3-points) et 5 rebonds, l’ailier a surtout signé sa deuxième meilleure performance offensive de l’année.

Jae Crowder a notamment converti un tir primé sous forme de « dagger » à une minute de la fin. « C’est mon truc. Ça fait plaisir mais j’estime qu’on a réalisé une fin de match de haut niveau. On travaille pour ça », remarque le joueur de 32 ans, qui tourne à 6 points (48% dont 39% de loin) de moyenne depuis son arrivée.

Mais dont l’apport, à l’instar d’un PJ Tucker avant lui, va au-delà de la production statistique. « Il apporte une approche de winner, de compétiteur avec un gros QI. Défensivement et offensivement, il sait ce qu’il faut faire pour gagner. Ce qu’il apporte peut apparaître ou non sur la feuille de stats. Et humainement, les gars l’adorent, il s’est très bien intégré dans notre vestiaire. Il a une voix, du leadership, on a beaucoup de chance de l’avoir », apprécie Mike Budenholzer, selon qui sa recrue fait parfois des choses « que nous sommes censés faire que d’autres gars présents depuis cinq ans ne font pas ».

Autant de services désormais rendus à l’équipe qui avait battu les Suns lors des finales 2021.

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.5 2.0 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.2 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 2.0 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.9 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.1 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.4 1.8 2.9 1.3 0.8 0.5 11.9 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.5 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.5 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 2023-24 MIL 45 23 43.2 35.1 71.0 0.5 2.6 3.2 1.3 1.6 0.8 0.4 0.2 6.3 Total 798 25 41.9 34.8 77.6 0.7 3.5 4.2 1.6 2.0 1.0 0.8 0.3 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.