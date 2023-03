Robert Williams proche d’un retour, Payton Pritchard beaucoup moins

L’avant match de la rencontre de la nuit à Atlanta, première étape d’un road trip de six déplacements, a été l’occasion de faire un petit point sur la santé de deux éléments importants de la bonne tenue de Boston, qui restait sur quatre revers en cinq matchs, Payton Pritchard et Robert Williams III.

Touché à l’ischio-jambier de la jambe gauche depuis près de dix jours, Robert Williams devrait être le premier à retrouver les parquets. Son objectif est de revenir au cours du « road-trip » des C’s sans qu’une date ne soit pour l’instant arrêtée.

« C’est clairement quelque chose que je veux faire, mais j’essaie juste de cocher toutes les cases et de m’assurer que tout va bien », a-t-il déclaré avant la rencontre de la nuit. « C’est un peu délicat, parce qu’on peut se sentir bien, puis aller sur le terrain et faire un mouvement compliqué et la douleur revient, alors j’essaie juste de faire attention ».

Pas de précipitation pour Robert Williams III

L’heure n’est pas à la précipitation, surtout à un mois de la fin de la saison régulière et quand on sait à quel point l’imposant pivot des Celtics peut paradoxalement être fragile. Son retour avait été estimée à une dizaine de jours, et pour l’instant, ça en prend le chemin, Robert Williams III assurant se sentir en forme, même si la prudence reste de mise.

« Je me sens bien. Je commence à comprendre ce qui se passe sur le terrain en termes de course et de mouvement. Je bouge beaucoup plus. J’essaie juste d’être prudent. Les ischio-jambiers sont très sensibles. Je prends mon temps, je ne me précipite pas, je respecte la réaction de mon corps et je suis capable de le pousser un peu pour atteindre ce niveau ».

Pour Payton Pritchard en revanche, les nouvelles sont moins bonnes. Touché au talon, le meneur a manqué son deuxième match de suite cette nuit, et pour l’heure le staff n’a pas vraiment de visibilité sur son timing de retour.

« Il souffre encore beaucoup. Je lui ai parlé aujourd’hui, je ne suis pas sûr du délai, mais je sais qu’il a encore très mal et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais c’est vraiment quelque chose qui l’affecte », a déclaré Joe Mazzulla.

A la différence de Robert Williams III, Payton Pritchard n’a pas voyagé avec le reste de l’équipe pour ce « road-trip ». Après Atlanta, Boston va rallier l’Ouest avec un premier arrêt à Houston pour entamer une grosse semaine avec quatre matchs au programme qui se terminera par un « back-to-back » ce week-end, à Portland puis Utah.