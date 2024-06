Le 10 octobre, le Real Madrid défiera les Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving

C’était le souhait de Mark Cuban en octobre dernier, et la NBA a exaucé son voeu : il y aura bien une opposition entre le Real Madrid et ses Mavericks. La NBA annonce que la rencontre se déroulera au WiZink Center de Madrid le 10 octobre prochain, et c’est une affiche royale avec Luka Doncic devant son ancien public, en compagnie de Kyrie Irving et des recrues Grant Williams, Seth Curry ou encore Dante Exum. En face, trois Français (Fabien Causeur, Vincent Poitier et Guerschon Yabusele) entourés de très grosses pointures comme Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Rudy Fernandez, Sergio Llull ou encore Sergio Rodriguez.

Le Real Madrid n’a plus affronté de franchise NBA depuis 2016, et à l’époque, ce même Luka Doncic avait participé à la victoire après prolongation face au Thunder. Le meneur de la Slovénie avait d’ailleurs quitté la capitale sur un titre de champion de l’Euroleague et de MVP en 2018.

Cette rencontre s’effectuera dans le cadre d’une mini-tournée des Mavericks à l’étranger puisque les joueurs de Jason Kidd sont aussi attendus début octobre à Abu Dhabi. A l’Etihad Arena, Doncic et ses coéquipiers affronteront les Wolves d’Anthony Edwards et Rudy Gobert les 5 et 7 octobre.