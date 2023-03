Les Bulls donnent une chance à Carlik Jones, le meilleur marqueur de G-League

Sacré chantier que le poste de meneur de jeu des Bulls cette saison : Lonzo Ball officiellement absent pour la suite – et donc l’intégralité – de l’exercice, les dirigeants du club ont recruté Patrick Beverley après le All-Star Weekend pour venir épauler le jeune Ayo Dosunmu, seul « naturel » du poste dans le roster.

Le vétéran et son jeune collègue sont rejoints par Carlik Jones, meneur de jeu des Windy City Bulls en G-League cette saison. Le club a en effet annoncé que le joueur de 25 ans avait signé un contrat standard avec Chicago, lui qui était en « two-way contract » jusqu’alors.

Formé pendant trois saisons à l’université de Radford entre 2017 et 2020 (15.7 points, 4.7 rebonds et 4.7 passes), avant une dernière saison à Louisville (16.8 points, 4.9 rebonds et 4.5 passes), Carlik Jones n’avait pas été drafté en 2021, et avait alors rejoint les Texas Legends en G-League pour la saison 2021/22. Cette saison, il faisait le bonheur des Bulls version G-League, où il tournait en moyenne à 22.9 points, 4.9 rebonds et 7.3 passes par match. Meilleur marqueur de l’antichambre de la ligue, il a notamment été élu joueur du mois de février avec des moyennes de 27.5 points, 5.8 rebonds et 8.1 passes.

Bon joueur de « pick-and-roll » et défenseur volontaire malgré des limitations physiques certaines (1m82 seulement), il devra batailler pour obtenir la confiance de Billy Donovan, même si l’instabilité du poste de meneur cette saison dans l’Illinois pourrait jouer en sa faveur.