Joe Harris ressent le poids des années

Chez les Nets, on pourrait le surnommer « le dernier survivant ». Au sein de l’effectif actuel des Nets, Joe Harris est le seul à ne pas avoir bougé depuis la saison 2016/17. Le shooteur avait 25 ans lorsqu’il s’est engagé à Brooklyn : il en a 31 aujourd’hui.

Le long de ce mandat new-yorkais, le 33e choix de la Draft 2014 a eu le temps de s’établir comme un titulaire indiscutable chez les Nets, tout en devenant l’un des shooteurs les plus redoutés de la ligue. Avec deux saisons (2019, 2021) terminées avec le meilleur pourcentage de la ligue à 3-points (plus de 47%).

Sauf que cette saison, ses standards sont à la baisse. Moyenne de points (8), adresse longue distance (42%), temps de jeu (23 minutes)… « Je ne suis plus le même joueur qu’il y a deux ou trois ans. Je ne veux pas dire que je suis un moins bon joueur, mais je dois évoluer et trouver une solution », convient le shooteur, cité par le New York Post, qui réalise sa saison la plus moyenne depuis son arrivée chez les Nets.

Alors que Kevin Durant et Kyrie Irving ont tous les deux été transférés, Jacque Vaughn a préféré redonner à Joe Harris un statut de remplaçant. Parce que les Nets ont besoin de « fluidité » dans leur cinq, aurait justifié le coach à son joueur. « C’est un soldat qui fera ce qu’il faut chaque soir », assure le coach arrivé au club en même temps que l’ancien joueur des Cavs.

Faire « ce qu’il faut » dans le temps imparti n’est pas toujours simple. Depuis deux sorties de suite à 18 points à la mi-février, il peine à trouver son rythme : seulement 4 points de moyenne à 38% aux tirs en 13 minutes de jeu sur ses six dernières sorties.

« On s’habitue à jouer d’une certaine façon, c’est sûr, mais Dame Nature est imbattable. Et je ne rajeunis pas. Je ne deviens pas plus athlétique, plus agile. J’ai évidemment certaines qualités qui me permettent de jouer, mais il y a beaucoup d’autres facteurs qui entrent en jeu », reconnaît Joe Harris, auteur de 6 points face aux Knicks cette nuit.

Ce spécialiste du tir n’a pourtant jamais fait reposer son jeu sur ses qualités athlétiques. Mais visiblement, sa grave blessure à la cheville contractée la saison passée a laissé des séquelles. « Quand tu es plus jeune, tu es capable de rebondir beaucoup plus facilement. Je sais que je ne suis pas aussi vieux que certains gars dans la ligue, mais si quelque chose m’arrive dans le jeu, au dos ou à l’un de mes genoux, le processus de récupération prend un peu plus de temps pour moi », décrit-il.

C’est ce qui s’appelle vieillir tout simplement, pour l’ailier qui avait eu la bonne idée de signer sa grosse prolongation de contrat avec les Nets dès 2020. La saison prochaine, il doit encore toucher 20 millions de dollars.