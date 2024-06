Les Bulls toujours dans l’incertitude avec Lonzo Ball

Les semaines passaient et finalement, malgré deux opérations, aucun progrès notable n’était à enregistrer pour le genou gauche de Lonzo Ball. Les Bulls ont donc décidé de tirer une croix sur cette saison pour leur meneur de jeu.

Une décision peu étonnante puisque Lonzo Ball, victime d’une déchirure du ménisque en janvier 2022, n’a jamais réussi à courir ou faire des efforts sans ressentir de douleur.

Face à ce constat, presque quatorze mois après sa blessure, la franchise de Chicago reste dans le flou concernant l’état physique du joueur. Faut-il désormais s’inquiéter pour la suite de sa carrière ?

« Je n’ai pas entendu dire qu’on en était là, mais la remarque est pertinente », répond Billy Donovan pour le Chicago Sun Times. « Cela fait plus d’un an et il ne court toujours pas. Le souci, c’est qu’on a du mal à résoudre ce problème. Et pourtant, beaucoup de médecins sont impliqués et tentent de trouver la cause de sa douleur. »

Tant que celle-ci ne sera pas identifiée, Lonzo Ball ne pourra pas retrouver les parquets…

« On essaie de rester optimiste, en espérant qu’une fois le problème trouvé, il sera sur la bonne voie », se rassure le coach des Bulls. « Pour l’instant, personne ne m’a dit qu’il ne serait jamais le même. On s’intéresse davantage à l’idée de le faire courir. Tant qu’il ne peut pas courir, il ne peut pas travailler physiquement ni s’entraîner. Tout le monde est bloqué sur ce point pour le moment : pourquoi et comment est-il dans cette situation ? »

Pour rappel, Lonzo Ball a encore deux ans de contrat, pour 20.5 millions de dollars en 2023/24 et 21.4 millions de dollars en 2024/25, cette dernière année étant une « player option ».

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.2 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.8 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 Total 252 33 40.0 36.4 57.8 1.0 4.7 5.7 6.2 2.2 1.6 2.5 0.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.