Les premières images de la Kobe 4 Protro « Gigi »

La mémoire de Gigi Bryant continuera d’être célébrée, et la date de son anniversaire, le 1er mai, sera une occasion de le faire pour Nike, qui a prévu de sortir une Kobe 4 Protro « Gigi ».

Celle-ci se présente avec une base en cuir blanc et des touches de noir, comme sur la virgule, ou le tissu écossais parcourant le talon. Le logo de Kobe Bryant sur la languette et le numéro 2 portée par Gigi sur le talon ressortent en doré, l’ensemble reposant sur une semelle noire et blanche.

Voici quelques clichés du modèle en question en attendant sa présentation officielle. Son prix pourrait avoisiner les 180 dollars.

(Via NiceKicks)

