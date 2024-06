Julius Randle : « Derrick Rose est une légende et il ne joue pas »

Alors que plusieurs équipes, dont les Suns, surveillent la situation de Derrick Rose aux Knicks, l’ancien MVP a joué ses premières minutes en 2023 cette nuit. Dans une rencontre pliée dès le deuxième quart-temps, Tom Thibodeau a décidé de le lancer pour les deux dernières minutes du match. Le public s’est levé pour lui offrir une belle standing ovation, et peut-être s’agissait-il d’adieux avant un « buy-out ».

Pour qu’un joueur puisse disputer les playoffs dans une autre équipe, il faut qu’il soit coupé avant le 1er mars. Pour l’instant, Derrick Rose est toujours aux Knicks, et son coach ne semble pas enclin à s’en séparer. « Il contribue de manière importante à notre équipe » assure Tom Thibodeau, interrogé après la victoire de cette nuit.

Et si Derrick Rose est entré en jeu, c’est tout simplement parce qu’il l’a demandé ! « Il veut jouer, mais il a besoin d’une période d’échauffement » justifie Tom Thibodeau. « Mais il voulait entrer en jeu, et donc on l’a fait entrer ».

Un passage de deux minutes qui a confirmé qu’il était rouillé avec un 0 sur 4 aux tirs. Mais Julius Randle répète ce que dit son coach, l’impact de Derrick Rose est important sur le groupe.

« D-Rose, c’est une légende » insiste Julius Randle. « C’est une légende et il ne joue pas. Manifestement, il a encore du jus et il peut encore jouer. Mais ce n’est pas son rôle dans cette équipe. Je dirais qu’il a autant, sinon plus, d’impact par la voix comme leader. Il est constamment en train de me parler, de me donner des conseils. Son impact est énorme. J’adore le voir sur le terrain. »

Avant la coupure du All-Star Game, Derrick Rose avait assuré que cette situation lui convenait. Il préfère être un mentor dans une équipe qui gagne, qu’avoir du temps de jeu dans une équipe de bas de tableau.

« Vu ce qu’il a accompli, c’est la personne la moins égoïste qui existe ! Il n’a aucun ego, et franchement, c’est que j’ai appris de lui » conclut Julius Randle.