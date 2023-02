Derrick Rose finira la saison comme mentor des jeunes Knicks

On s’attendait à ce qu’il soit inclus dans un échange ou qu’il négocie un « buy-out » mais il n’en sera rien. Assis au bout du banc des Knicks, Derrick Rose avait prévenu qu’il était prêt à rester à cette place, et c’est ce qu’il va faire.

« Je suis toujours là, et mon état d’esprit doit être le suivant : ‘OK, je vais rester ici' » explique-t-il au New York Daily News. « C’est toujours la même chose. Je suis toujours impliqué avec l’équipe, je parle aux gars, je joue les mentors et je suis globalement un leader ».

À 34 ans, Derrick Rose reste sur 20 « DNP » d’affilée, et c’est évidemment compliqué quand on a été MVP et qu’on a prouvé ces dernières années qu’on pouvait être un bon 6e ou 7e homme. Mais il ne fait pas d’histoires, et il n’est même pas fâché.

Tom Thibodeau apprécie sa présence dans le groupe

« Pour quoi faire ? Est-ce que j’ai l’air en colère sur le banc ? Et si je l’étais, je ne serais pas capable de le cacher » répond-il à propos de son attitude.

Alors que sa prochaine année de contrat n’est pas garantie, il pourrait parfaitement demander un « buy-out » pour finir la saison ailleurs, et ainsi tenter de convaincre cette éventuelle formation de valider cette année optionnelle. Mais son agent ne lui a fait aucun signe.

« Je n’y ai même pas pensé. Je n’y pense pas » promet l’ancien meneur des Bulls. « Normalement, à cette époque, la balle est dans leur camp. Donc, grosse modo, vous recevez des indications d’autres personnes pour vous dire où aller ou quel sera votre prochain travail. »

Le sien ne changera pas, et Tom Thibodeau est ravi de pouvoir compter sur lui. Même si ce n’est plus sur le terrain.

« Je veux toujours ce qu’il y a de mieux pour lui. Et je sais qu’il fait beaucoup de sacrifices pour l’équipe », a déclaré le coach. « Mais je pense que c’est génial pour nous de l’avoir – et pas seulement avec nos meneurs de jeu. C’est un grand mentor [et] un grand coéquipier et il a traversé tellement de choses, il a une grande compréhension de la NBA. Mais il a toujours privilégié l’esprit collectif. Et c’est ce que j’aime chez lui. Donc, j’ai bon espoir qu’il reste là. J’aime l’avoir à mes côtés parce qu’il a un impact très positif sur notre groupe. »