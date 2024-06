Programme de la soirée | Detroit – Toronto à 18h00 avant deux très grosses affiches

La NBA reprend ses bonnes habitudes de rencontres en fin d’après-midi avec une rencontre pas très sexy entre les Pistons et les Raptors (à 18h00, sur BeIN Sports Max 4). Malheureusement, les deux plus belles affiches de la soirée, entre Memphis et Denver, et Philadelphie et Boston ne sont pas diffusées sur BeIN Sports, et il faudra se contenter du « back-to-back » des Knicks face aux Pelicans (1h30, BeIN Sports Max 4).

Pour les fans de NCAA, les Tar Heels de North Carolina affrontent les Cavaliers de Virginia (à minuit, sur BeIN Sports Max 6).