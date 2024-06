La confiance de Nick Nurse gagnée, Jeff Dowtin Jr. a une belle carte à jouer

Fred VanVleet absent pour des raisons personnelles à la reprise ce jeudi, après le break du All-Star Weekend, c’est Scottie Barnes qui démarrait à la mène dans le cinq majeur des Raptors pour affronter les Pelicans, aux côtés du quatuor classique Gary Trent Jr, OG Anunoby, Pascal Siakam et Jakob Poeltl.

Du côté du banc, Nick Nurse, adepte d’une rotation courte cette saison, surprenait un peu plus puisqu’il s’appuyait sur trois remplaçants seulement : les habituels Chris Boucher et Precious Achiuwa pour les intérieurs, et… Jeff Dowtin Jr. comme seul meneur/arrière.

« Je pense que Malachi [Flynn] et Dalano [Banton] ont chacun eu des bonnes périodes, mais en ce moment je cherche une potentielle amélioration sur ce poste, tout simplement » expliquait sans détour le technicien.

Véritable invité surprise dans la rotation étant donné qu’il ne jouait que 8 petites minutes en moyenne par match depuis le début de la saison, le meneur de 25 ans a ainsi eu droit à 19 minutes, transformées en 5 points et 3 passes. Mais au-délà des stats brutes, modestes, c’est l’investissement défensif de Jeff Dowtin Jr. qui a particulièrement plu à Nick Nurse, et qui l’a surtout convaincu de le préférer à Malachi Flynn, habituellement la doublure de Fred VanVleet sur des courtes séquences, ou à Dalano Banton.

« [Dowtin] est vraiment très bon défensivement. Il agresse le porteur de balle, le gêne avec ses mains, le suit avec ses appuis, et fait la même chose sur le non-porteur » appréciait-il ainsi, alors que le principal intéressé assurait « détester quand des joueurs marquent alors que je défends sur eux. Je le prends personnellement, et tente alors de leur rendre la vie dure en attaque. »

En d’autres termes, Nick Nurse cherchait une peste défensive pour gêner les porteurs de balle des Pelicans, dont Jose Alvarado, peut-être la peste défensive la plus efficace de la ligue.

« Je lui ai dit que je partais avec lui pour ce match, et qu’il devait tenir la dragée haute à Alvarado » ajoutait le coach de Toronto. « Il va nous rentrer dedans, donc tu dois à ton tour lui rentrer dedans. Et j’ai trouvé qu’il était prêt pour le challenge, que son état d’esprit et sa combativité étaient irréprochables. »

Ainsi, au sein d’une équipe de Toronto qui n’a plus de temps à perdre pour rallier le « play-in », voire les playoffs directement d’après un Fred VanVleet toujours confiant en les chances de sa troupe, Nick Nurse décide donc de fonctionner à la méritocratie pour allouer les minutes en sortie de banc.

« On doit trouver des solutions, dès maintenant. » conclut-il en effet.

Jeff Dowtin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 * All Teams 9 12 30.8 11.1 100.0 0.9 1.1 2.0 1.1 0.6 0.6 0.6 0.1 2.1 2021-22 * GOS 4 7 50.0 0.0 0.0 0.3 1.5 1.8 0.8 0.5 0.0 0.3 0.3 1.5 2021-22 * ORL 4 19 26.3 14.3 100.0 1.8 1.0 2.8 1.8 0.8 1.3 1.0 0.0 3.3 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 TOR 25 10 43.9 31.3 66.7 0.2 0.7 0.9 1.2 0.5 0.4 0.2 0.1 2.4 2023-24 PHL 12 12 55.6 47.4 75.0 0.3 1.4 1.7 2.3 0.1 0.6 0.4 0.1 4.3 Total 46 11 44.5 34.1 73.3 0.4 1.0 1.3 1.5 0.4 0.5 0.3 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.