Que s’est-il passé à Denver pour que Bones Hyland, auteur d’une très bonne campagne rookie et que le club voulait mettre en avant, en transférant Monte Morris, soit transféré dans sa deuxième saison ?

L’intéressé a bien du mal à l’expliquer, même si la communication avec Mike Malone semblait compliquée…

« Qui sait ? Je n’en sais rien » répond-il ainsi à ESPN quant à la drôle d’évolution de son rôle. « J’ai le sentiment que c’était simplement une mauvaise communication. On pensait pourtant tous la même chose (après le départ de Monte Morris), que j’allais avoir davantage d’opportunités, davantage de minutes… Mais ça a changé si vite. C’est difficile de mettre des mots sur tout ça parce que je suis perdu, comme tout le monde. »

Le sophomore avait pourtant l’impression de réaliser une très bonne deuxième campagne.

« Je n’ai juste pas aimé la façon dont ça s’est passé. Honnêtement. J’ai juste eu l’impression d’être plus mal traité que lors de ma saison rookie, alors que j’avais pourtant l’impression de bien mieux jouer que lors de ma saison rookie. J’ai eu le sentiment d’être pris par surprise par toutes ces conneries. »

Tout semble ainsi avoir basculé en janvier. Après plusieurs matchs compliqués, Bones Hyland s’agace face à Oklahoma City, le 22 janvier, et quitte le banc de l’équipe dans le quatrième quart-temps. Les Nuggets le punissent en lui faisant prendre un vol commercial pour le « road trip » qui suit.

Sa relation avec Jamal Murray a-t-elle pesé ?

« Je suis un joueur émotif », explique Bones Hyland. « Je suis un gamin émotif, mais mon amour est aussi très fort. J’ai l’impression qu’il y a eu un manque de communication et qu’on m’a mis au placard. Merde. Expliquez-moi ce qui se passe. J’ai grandi à la dure [dans le Delaware]. Je peux supporter des critiques dures, un coaching dur. Il suffit d’être honnête avec moi. Mais je n’ai rien eu de tout ça. C’est juste sorti de nulle part. »

Bones Hyland en veut donc visiblement à Mike Malone, qui a pourtant toujours fait de l’honnêteté avec ses joueurs un marqueur de son coaching. Le joueur vante en tout cas la différence avec Tyronn Lue, qui lui a parlé juste après la signature de Russell Westbrook pour faire le point sur son rôle dans le projet des Clippers.

Reste que si les Nuggets ont tiré un trait sur Bones Hyland si vite, ce n’est sans doute pas uniquement à cause d’un seul coup de sang. Sur les réseaux sociaux, sa relation avec Jamal Murray a aussi été questionnée.

« J’ai l’impression que ça s’est bien terminé », répond Bones Hyland sur ses liens avec le titulaire, signe tout de même de certaines tensions. « Beaucoup de gens pensaient que Jamal, moi et beaucoup de joueurs, on se disputait. Mais on se moquait simplement de tout ce qui se passait. Tout le monde avait l’impression de savoir ce qui se passait. Ils ne savaient rien du tout. On riait de tous les commentaires [sur les réseaux sociaux] qui circulaient. On parlait dans les vestiaires, on se voyait tous les jours. Mais il y a un moment où je devais dire quelque chose. Parce qu’on ne peut pas continuer à me dépeindre comme le méchant, comme si je ne faisais que me disputer avec mes coéquipiers. Ça ne me ressemble pas. Et ce n’est pas ce qui s’est passé. »

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.3 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.1 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 Total 162 18 39.8 36.1 84.4 0.2 2.1 2.3 2.8 1.9 0.7 1.3 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.