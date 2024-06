Un peu de sobriété sur la MB.02

Puma nous avait habitué à plus de couleurs pour habiller sa MB.02, à l’image des derniers coloris « Galaxy » et « Rick & Morty », pour le moins bariolés. La deuxième chaussure de LaMelo Ball a cette fois opté pour une version plus sobre avec une tige principalement noir assortie de finitions en rouge et deux teintes de gris.

La tige noire comporte une touche de rouge pâle sur les contours des ailes présentes sur l’empeigne intérieure.

La même couleur ressort à l’arrière de la chaussure sur laquelle le logo du joueur et de la marque apparaissent en noir respectivement sur le talon et sous la semelle. Celle-ci est complétée de deux teintes de gris.

La MB.02 « Flare » est prévue pour aujourd’hui au prix de 130 dollars.

(Via NiceKicks)

