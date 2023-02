La MB.02 aura son coloris « Rick & Morty »

On ne change pas une équipe qui gagne ! La collaboration entre Puma et les auteurs du dessin animé « Rick & Morty », particulièrement apprécié par LaMelo Ball, a été une réussite l’an dernier avec un modèle flashy en rose et vert de la MB.01 qui n’est pas passé inaperçu.

Les deux entités seront à nouveau réunies pour la MB.02 avec de nouvelles subtilités. Au-delà des languettes sur lesquelles ressortent les deux personnages de la série, les deux chaussures restent dans le dépareillé, avec une chaussure droite offrant un dégradé allant du rose au jaune, et une gauche du violet au vert. D’autres clins d’œil à « Rick & Morty » sont présents sur la paire, comme des citations cultes au niveau intérieur de la languette.

La MB.02 « Rick & Morty » devrait sortir au cours du mois de février pour 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Zoom Freak 4 The Decision. Nommée ainsi suite à la décision prise en 2020 par Giannis de prolonger l’aventure avec les Bucks pour 5 ans supplémentaires, cette déclinaison de la Freak 4 rend hommage à Cream City et à ses fans. Livraison et retour offerts.