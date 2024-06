NCAA | Antoine Davis tout proche du record mythique de Pete Maravich

Antoine Davis ne joue pas sur la plus médiatisée des scènes, dans le très modeste programme de Detroit Mercy, dans la tout aussi modeste conférence Horizon League, et forcément le grand public ne le connait pas vraiment, aussi bien aux Etats-Unis qu’en France. Et pourtant, il a l’opportunité, dans les prochaines semaines, de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la première division de la NCAA. Ironie de l’histoire, il pourrait donc le faire quelques semaines après le record de LeBron James en NBA.

Avec 3 543 points à son compteur personnel, Antoine Davis, actuellement dans sa cinquième saison universitaire, n’a effectivement plus que 125 points à inscrire pour surpasser le record de Pete Maravich, qui pointe seul en tête du classement depuis 1970, avec ses 3 667 points marqués sous le maillot de LSU.

« Ce serait chouette de battre le record, c’est sûr » livrait-il sobrement à ce sujet, alors qu’il est aussi le détenteur du record all-time de tirs primés marqués, avec 569 unités, et un des deux seuls joueurs de l’histoire de la NCAA à avoir dépassé la barre des 3 000 points et 500 passes. « J’essaie de ne pas trop y penser, mais ce n’est pas simple, vu qu’à tous nos matchs à domicile il y a un compteur qui suit les points restants. »

Déjà une (jeune) légende locale

Leader national aux points marqués (809), à la moyenne de points (27.9) et aux tirs extérieurs marqués (140) cette saison, Antoine Davis peut donc marquer l’histoire prochainement, tout en jouant au sein d’un programme mineur du paysage universitaire.

Une fierté pour l’arrière de 24 ans, qui explique être infiniment redevable envers la communauté de Detroit Mercy, pour leur bienveillance envers lui et son père, Mike Davis, nommé coach du programme en même temps que l’arrivée de son fils sur le campus, en 2018.

« En sortant du lycée, je n’étais pas particulièrement surveillé par les grosses universités, j’étais évalué à deux ou trois étoiles [sur cinq, ndlr] […] Et cette université m’a alors accueilli les bras ouverts. Ils m’ont aimé sans condition, m’ont intégré dans leur communauté, et je leur en serais éternellement reconnaissant. »

Machine à points et à highlights, Antoine Davis, ces cinq dernières années, a donc permis de mettre un peu de lumière sur ce programme autrement complètement ignoré de la couverture médiatique nationale.

Un accomplissement en soi, que la petite fac’ a alors décidé de célébrer sans tarder : Antoine Davis verra son maillot être retiré… ce mardi, après son ultime match à domicile en carrière !

« C’est génial. Vraiment, vraiment un sentiment spécial. Normalement, il faut plusieurs années pour que le maillot d’un joueur soit retiré. J’en suis vraiment reconnaissant » conclut-il ainsi, avant de jouer son antépénultième match de saison régulière cette nuit. « Vous allez me faire pleurer ! » ajoutait son père, forcément fier et ému après avoir suivi du début à la fin une carrière qui fut aussi discrète que légendaire. « Il a bossé si dur. Et c’est encore plus spécial de partager ce moment avec lui, ici à Detroit Mercy. »