Pour rester dans la rotation des Cavaliers, Caris LeVert doit hausser le ton en défense

Alors qu’on pouvait s’attendre à le voir faire ses valises il y a quelques semaines, Caris LeVert a survécu à la « trade deadline » des Cavaliers. Pourtant titulaire d’une dernière année de contrat à 18.8 millions de dollars, et au regard de ses prestations, il représentait une bonne monnaie d’échange, et c’est d’ailleurs la première fois depuis 2020 qu’il n’est pas échangé en cours de saison !

« C’est cool d’avoir une maison pour le reste de la saison, de ne pas avoir à faire ses bagages et aller ailleurs » apprécie Caris LeVert. « J’avais vécu ça les deux dernières saisons. C’est très stressant et très mouvementé, donc c’est cool d’être avec ce groupe, de finir la saison et de voir jusqu’où on peut aller. L’ambiance est vraiment bonne. C’est la victoire qui fait ça. Vous savez, on gagne beaucoup de matchs et on passe plus de temps ensemble qu’avec nos familles. Donc évidemment, vous devenez très proche d’un groupe quand vous gagnez beaucoup de matches ».

Un nouveau rôle compliqué

Même si l’ambiance est bonne dans le groupe, et que l’équipe gagne des matchs, Caris LeVert vit une saison très compliquée sur le plan individuel. Le point fort de l’ancien joueur des Nets est le scoring, mais avec l’acquisition de Donovan Mitchell l’été dernier et la confirmation du talent de Darius Garland, il a beaucoup moins la balle.

Résultat : il n’a démarré que 26 des 55 matchs de Cleveland cette saison, et il sort désormais principalement du banc. Selon Cleaning The Glass, l’« usage rate » de Caris LeVert a chuté à 19.5% cette saison. Il faut remonter à son année rookie pour retrouver une utilisation de la balle aussi faible.

« Je savais dès que nous avons fait venir Donovan que mon rôle allait changer. Mais j’ai toujours été ce joueur qui fait un peu tout » explique Caris LeVert. « Je pense que cette année, c’est très différent parce que je n’ai pas aussi souvent la balle, les autres parties de mon jeu vont devoir se montrer un peu plus. C’est quelque chose qui est vraiment inconfortable par moments, parce que j’ai toujours été une option principale pour marquer. C’était mon rôle dans beaucoup d’équipes. J’essaie donc de tout mettre sur le plan défensif, de faire des efforts, de mettre de l’énergie, d’essayer de gagner, et surtout de faire les bons choix ».

Cette saison, Caris LeVert tourne à 12 points de moyenne à 41% au tir et son utilisation du ballon ne risque pas d’augmenter avec le retour de Ricky Rubio. Moins concerné offensivement, il répète qu’il a décidé de monter le curseur de l’autre côté du terrain, en défense.

« J’ai toujours défendu, mais je pense que lorsqu’on vous demande d’en faire plus sur le plan offensif, vous vous relâchez un peu de l’autre côté du parquet » a justifié Caris LeVert. « Je pense qu’ici, mon rôle n’est pas nécessairement de marquer. C’est plutôt d’être un couteau-suisse, de tout faire. La charge est davantage portée sur ma défense maintenant, donc naturellement, je suis plus impliqué sur ce rôle ».

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.8 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.4 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 3.0 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.9 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 4.0 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 68 29 42.1 32.5 76.6 0.6 3.5 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 14.0 Total 460 28 43.4 34.1 73.9 0.7 3.2 3.9 4.1 2.0 1.1 1.8 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.