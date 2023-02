Systèmes de jeu : comment regarder autrement un match NBA ?

Le All-Star Game est l’endroit idéal pour rencontrer des confrères américains et du monde entier. L’un d’entre eux se nomme Nekias Duncan. Nekias est journaliste pour BasketballNews.com, mais il est avant tout un grand fan de NBA, et il partage sa passion pour les stratégies sur le podcast The Dunker Spot.

Il a décidé de troquer les highlights pour une connaissance plus poussée de la ligue, et se situe aujourd’hui comme l’une des références en la matière. Lors du Media Day du All Star Game, nous lui avons demandé une liste de conseils qu’il donnerait à des fans qui veulent plonger plus en profondeur dans l’univers de la NBA.

Nekias, que recommanderiez-vous à des fans qui veulent aller plus loin quand ils regardent des matchs et comprendre les secrets de certaines actions et leurs dénouements ?

Pour moi, ça a vraiment commencé sur Twitter. J’ai trouvé des comptes qui faisaient des analyses de systèmes ou de mouvements. Half Court Hoops en est un, il va même plus loin en cataloguant les playbooks de chaque équipe. De façon plus générale, c’est une question d’approche. Au lieu de regarder les matchs et se dire « c’était un super panier », commencez à vous demander comment ce joueur s’est retrouvé si démarqué pour mettre ce panier ? Qu’est-ce qui s’est passé pour en arriver là ? Si vous avez accès au League Pass ou par d’autres moyens, vous pouvez revisionner certaines actions, et mettre le doigt sur la façon dont un joueur était démarqué et/ou si la défense a fait une erreur de placement ou de communication. Et après c’est une question de curiosité. Une question en mène à une autre, etc.

« Je regarde à peine la balle parce que la plupart des équipes NBA vont jouer un pick-and-roll »

Quand vous regardez des matchs, est-il routinier pour vous de ne pas regarder le porteur du ballon ?

Aujourd’hui, je regarde à peine la balle parce que la plupart des équipes NBA vont jouer un pick-and-roll. Sur ce pick-and-roll, il y a généralement trois options. Le porteur va shooter, va créer pour ses coéquipiers, ou va perdre le ballon. Du coup, je me concentre plus sur les aspects secondaires, comment l’endroit où ils jouent le pick and roll ? Où sont les trois autres joueurs ? Quel est l’objectif de ce pick and roll ? Ensuite, il faut regarder la défense. Qui est côté faible et prêt à aider ? Si la défense « switch », comment est-ce que ça influence l’aide défensive derrière ? Et c’est un effet boule de neige. Évidemment, vous allez pas tout voir du premier coup, et c’est normal. Il faut aller à votre rythme. Et plus vous faites ce genre d’exercice, plus vous commencez à reconnaitre des tendances et des schémas spécifiques à certaines actions et à certaines équipes que ce soit en attaque ou en défense. Au final, c’est un peu un effet boule de neige.

Pour pouvoir faire ces exercices de reconnaissance, est-ce que vous avez dû apprendre le langage du basket ? En d’autres termes, est-ce vraiment nécessaire de connaître le nom de certaines actions ou certains systèmes ?

Personnellement, au début, je voulais savoir le nom de chaque action ou système. Rapidement, je me suis rendu compte que le nom n’est pas si important que ça, c’est qui compte c’est de reconnaitre l’action, ses mouvements, en elle-même. Car au final, la plupart des équipes NBA jouent des variations des mêmes types d’action. La fréquence dépend des joueurs de leur effectif, bien entendu. Mais chaque équipe a des noms différents pour leurs systèmes, donc connaitre tous les noms risquent de vous embrouiller. Ce qui compte c’est vraiment de reconnaitre ce qu’il se passe sur le terrain, comme ça vous pouvez plus facilement expliquer à vos amis, à vos coéquipiers, ce que vous voyez quand vous regardez un match.

Propos recueillis à Salt Lake City.