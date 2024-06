All-Star Game 2023 | Giannis Antetokounmpo rassure tout le monde

Jouera, jouera pas ? Sorti sur blessure dans la victoire face aux Bulls, Giannis Antetokounmpo sera-t-il en tenue samedi pour le Skills Challenge avec ses frères, puis dimanche pour le All-Star Game ? A priori, la réponse est « oui » puisque le joueur vedette des Bucks a tenu à dédramatiser la situation.

« Quelle chute ? » demande-t-il au journaliste qui lui pose la question. « C’était hier mon gars ! C’est de l’histoire ancienne. C’est une nouvelle journée, et c’est une belle journée pour être en vie. »

Si Giannis Antetokounmpo est aussi serein, on peut écarter l’idée d’un forfait. D’ailleurs, il ne portait aucun bandage sur son poignet, et il a passé la journée à multiplier les photos et les apparitions auprès des médias, avant de coacher la Team Dwyane dans le match des célébrités.

Lui et ses frères étaient sur le banc pour encourager la joueuse WNBA Arike Ogunbowale, d’origine nigériane et née à Milwaukee, et ils raflent déjà une première victoire grâce au MVP DJ Metcalf, auteur de 20 points, 10 rebonds et de plusieurs dunks !