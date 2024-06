L’objectif des Mavericks ? Revenir après la trêve au complet

Comme beaucoup de franchises, Dallas n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de saison. Mercredi, quatre joueurs manquaient encore à l’appel lors du dernier match disputé mercredi face à Denver.

Au-delà de Kyrie Irving, dont l’absence n’excédera pas le All-Star Game, Tim Hardaway Jr (ischio-jambiers), Davis Bertans (mollet) et Maxi Kleber (ischio-jambiers) étaient forfaits. Le premier n’a manqué que les deux derniers matchs, le second en est à sept, tandis que l’intérieur allemand est blessé depuis le 13 décembre, soit 33 matchs.

Chacun son rôle

Alors que les Mavericks vont bénéficier d’une semaine de « repos », l’objectif pour terminer la saison sera de récupérer tout le monde au plus vite afin de bien préparer les phases finales.

« Ce sont tous les quatre d’excellents joueurs. Nous avons définitivement besoin d’eux avec le calendrier qui s’annonce », a glissé Reggie Bullock. « Nous avons besoin de Maxi sur le plan défensif, de Davis pour mettre des tirs, de Kyrie qui fait ce qu’il fait et de Tim qui est un autre créateur d’espace. Et ce sont tous des vétérans, donc nous avons besoin de ces gars-là pour nous apporter ce leadership. Ce sera bien de les avoir de retour. Ce break va nous permettre de récupérer et de revenir prêt mentalement pour la série qui nous attend. Ça va être dur, mais on doit revenir régénérés pour essayer d’aller chercher plus de victoires ».

Si tous les éléments sont importants, Dallas attend avec énormément d’impatience le retour de Maxi Kleber pour son impact des deux côtés du terrain, notamment en défense.

« Maxi est notre point d’ancrage défensif, il fait partie de cette équipe depuis qu’il est arrivé en NBA », a ajouté Christian Wood. « Il est capable de défendre dur, il est grand, et en attaque il peut étirer le jeu et de créer des espaces pour Luka et Kyrie. Ça va être intéressant ».

22 matchs pour préparer les playoffs

Pour Luka Doncic, Maxi Kleber est carrément le « meilleur défenseur » de Dallas, et son retour participera à apporter plus de stabilité à l’ensemble. Il faudra au moins ça pour tirer son épingle du jeu dans une conférence Ouest chamboulée (et encore renforcée) par la « trade deadline ».

« L’Ouest est tellement serré », a poursuivi Christian Wood. « Si nous pouvons revenir et nous glisser dans le Top 3 ou le Top 4 et obtenir l’avantage du terrain grâce à ça, ce sera excellent. Et c’est ce que nous recherchons. Nous devons revenir avec un esprit clair, un nouvel état d’esprit. Nous avons six matchs à domicile à notre retour, donc essayons de gagner chacun d’entre eux pour aller chercher cet avantage ».

Après le repos, il ne restera que 22 matchs pour se préparer au mieux en vue des playoffs.

« Il faut se reposer, parce qu’ensuite ça va se transformer en sprint. On va commencer à jouer beaucoup plus contre les équipes de la Conférence Ouest qui sont devant ou derrière nous, donc il nous faudra juste être prêts pour ce sprint », a de son côté conclu le coach, Jason Kidd.