Course au MVP : pour la presse US, Nikola Jokic fonce vers le triplé

Comme chaque année depuis 2016/17, ESPN a pour habitude de réaliser plusieurs pointages en cours de saison, afin de connaître la tendance des votants pour le MVP bien avant le mois de mai, en interrogeant 100 journalistes qui couvrent 28 des 30 équipes de la ligue.

Mi-décembre, c’est Jayson Tatum qui virait en tête du premier sondage et, deux mois plus tard, c’est désormais Nikola Jokic qui est le favori de ce panel de spécialistes.

Avec 913 points et 77 premières places (sur 100 possibles), le pivot des Nuggets devancerait largement Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers), Jayson Tatum (Celtics) et Luka Doncic (Mavericks). Un Top 5 en tous points identique à celui que nous avons établi en cours de semaine, lors de notre course au MVP hebdomadaire.

Évidemment, la vérité de février n’est pas toujours celle du printemps, mais ce sondage permet toutefois de noter une tendance intéressante : Nikola Jokic fonce bel et bien vers son troisième sacre consécutif, alors qu’il tourne en triple-double de moyenne (24.7 points, 11.5 rebonds et 10.1 passes) et que Denver caracole en tête de la conférence Ouest, avec le troisième meilleur bilan de NBA (40-18)…

Épargné par les blessures et particulièrement propre individuellement (63% au shoot, dont 39% à 3-points, et 82% aux lancers…), tout porte donc à croire que le Serbe deviendra prochainement le quatrième joueur, après Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird, à réussir cet historique triplé. À condition qu’il continue sur sa folle lancée…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.