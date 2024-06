La course au MVP | Quand MVP rime avec transfert

Depuis maintenant plus d’une décennie, Basket USA vous propose chaque mardi son Top 5 des candidats au trophée de « Most Valuable Player ». Cette semaine, en sortie de « trade deadline », nous nous focalisons sur ces joueurs échangés après avoir gagné le titre de MVP, car deux anciens lauréats ont rythmé les derniers jours d’ouverture de la période des transferts.

À savoir les ex-coéquipiers Kevin Durant, passé des Nets aux Suns à la surprise générale, et Russell Westbrook, passé des Lakers au Jazz après des mois de rumeurs et de négociations en coulisses.

On a longtemps cru que Derrick Rose allait les imiter, ce qui aurait accessoirement permis d’égaler la saison la plus prolifique en termes de MVP échangés (avec 2020/21), mais le meneur des Knicks n’a finalement pas bougé de « Big Apple ».

Russell Westbrook égale Bob McAdoo

En revanche, avec ce « trade », Russell Westbrook égale bel et bien le record de Bob McAdoo, pour ce qui est du plus grand nombre de transferts vécus post-sacre par un MVP : quatre. D’un côté, le « Brodie » a été échangé en juillet 2019, décembre 2020, août 2021 puis février 2023 alors que, de l’autre, « Doo » l’a été en décembre 1976, février 1979, septembre 1979 puis décembre 1981.

Un total de quatre « trades » que Derrick Rose pourrait potentiellement égaler sous peu, lui qui a été transféré à trois reprises en juillet 2016, février 2018 puis février 2021. Soit autant que Shaquille O’Neal (juillet 2004, février 2008 puis juillet 2009) et Kevin Garnett (juillet 2007, juillet 2013 puis février 2015).

Viennent ensuite des joueurs comme Wilt Chamberlain (janvier 1965, juillet 1968), Moses Malone (septembre 1982, juillet 1986), Allen Iverson (décembre 2006, novembre 2008) et James Harden (janvier 2021, février 2022), tous doublement échangés.

Puis ceux transférés à une reprise, tels Bob Cousy (novembre 1969), Oscar Robertson (février 1970), Kareem Abdul-Jabbar (juillet 1975), Dave Cowens (septembre 1982), Bill Walton (septembre 1985), Charles Barkley (août 1996), Hakeem Olajuwon (août 2001), Steve Nash (juillet 2012) et enfin Kevin Durant.

Seuls trois MVP transférés le sont ensuite redevenus

Dans le détail, sur les 35 MVP élus de l’histoire NBA, on en dénombre donc 18 qui ont déjà été échangés, entre une et quatre fois (hors « sign-and-trade »).

Certains (Bob McAdoo, Shaquille O’Neal, Kevin Garnett, Derrick Rose, Russell Westbrook…) beaucoup plus que d’autres (Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Kevin Durant…), tandis que des noms comme Bill Russell, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Duncan ou LeBron James n’ont jamais expérimenté la situation.

Néanmoins, ils ne sont que trois à avoir repris leur couronne de MVP après un « trade » : Wilt Chamberlain, transféré en 1965 et sacré trois fois de 1966 à 1968, Kareem Abdul-Jabbar, transféré en 1975 et lui aussi sacré trois fois en 1976, 1977 puis 1980, ainsi que Moses Malone, transféré en 1982 et sacré en 1983.

Par ailleurs, alors que l’on ignore encore de quoi sera fait l’avenir de Russell Westbrook à Salt Lake City, notons qu’il pourrait tout de même devenir le cinquième MVP libéré de son contrat, s’il venait à négocier un « buyout » avec ses nouveaux dirigeants. Ce qu’ont déjà vécu Bob McAdoo en mars 1981, Moses Malone en juillet 1994, Allen Iverson à deux reprises en novembre 2009 et mars 2010, sans oublier Derrick Rose en février 2018.

La preuve que le statut de MVP n’exclut pas de servir de monnaie d’échange, une fois ce prestigieux trophée remporté. À voir si Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic, voire LeBron James et Stephen Curry, parviendront à échapper à cette situation jusqu’à la fin de leur carrière.

COURSE AU MVP 2023 : NOTRE TOP 5

1 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 40 victoires, 18 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 50 disputés sur 58 possibles.

Stats : 24.9 pts, 11.4 reb, 10.1 pds, 1.3 int, 0.7 ctr et 3.5 pdb en 34 min.

Pourcentages : 63% aux tirs, 39% à 3-pts et 82% aux lancers.

2 – Giannis Antetokounmpo (Bucks)

Bilan : 39 victoires, 17 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 45 disputés sur 56 possibles.

Stats : 32.4 pts, 12.3 reb, 5.4 pds, 0.8 int, 0.8 ctr et 4.0 pdb en 33 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 27% à 3-pts et 65% aux lancers.

3 – Joel Embiid (Sixers)

Bilan : 37 victoires, 19 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 44 disputés sur 56 possibles.

Stats : 33.2 pts, 10.1 reb, 4.0 pds, 1.1 int, 1.5 ctr et 3.6 pdb en 35 min.

Pourcentages : 54% aux tirs, 36% à 3-pts et 86% aux lancers.

4 – Jayson Tatum (Celtics)

Bilan : 41 victoires, 16 défaites – 1er à l’Est.

Matchs : 54 disputés sur 57 possibles.

Stats : 30.5 pts, 8.6 reb, 4.5 pds, 1.1 int, 0.8 ctr et 2.9 pdb en 37 min.

Pourcentages : 46% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers.

5 – Luka Doncic (Mavericks)

Bilan : 31 victoires, 28 défaites – 5e à l’Ouest.

Matchs : 49 disputés sur 59 possibles.

Stats : 33.2 pts, 8.9 reb, 8.1 pds, 1.5 int, 0.5 ctr et 3.7 pdb en 37 min.

Pourcentages : 51% aux tirs, 35% à 3-pts et 73% aux lancers.

Mentions : Ja Morant (Grizzlies), Domantas Sabonis (Kings)…