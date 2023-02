Markelle Fultz, le moteur à explosion du Magic

Dépossédé du ballon après une interception éclair, Michael Porter Jr. ne pouvait qu’assister à la scène… De leur côté, Julius Randle et Precious Achiuwa ont donné de leur personne, violemment postérizés par l’homme en forme du Magic. Il s’en est même fallu de peu pour qu’on assiste à un crime de lèse-majesté sur la truffe de Nikola Jokic…

Son retour : un tournant !

Cette dernière semaine, avec un énorme dunk à deux mains en contre-attaque face aux Nuggets, une claquette dunk sur la raquette des Knicks qui fait clairement partie des actions les plus spectaculaires ou encore ce face-à-face au sommet à Toronto cette nuit, Markelle Fultz a fait mieux que confirmer son retour sur le devant de la scène.

Sans lui en début de saison, Orlando a coulé à pic, tombant très bas, jusqu’à 5 victoires et 20 défaites. Depuis son retour, ça va nettement mieux avec 19 succès pour 15 revers, et un Markelle Fultz qui produit tout simplement les meilleurs chiffres de sa jeune carrière chaotique, à 16 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, à 58% à 2-points.

« On a eu une discussion entre joueurs et on s’est dit les choses en face », a récemment réagi Markelle Fultz, après la victoire à Chicago. « Et notamment qu’on a une belle opportunité devant nous. On est une jeune équipe mais on peut faire un truc à part cette saison. On doit simplement se concentrer complètement quand arrivent les dernières possessions. Jouer à fond et jouer les uns pour les autres. »

Auteur de 18 points, 10 rebonds et 9 passes décisives face aux Bulls, le tout sans la moindre balle perdue, Markelle Fultz est assez rapidement devenu le leader vocal de la jeune troupe floridienne. C’est lui qui met le jeu en place et qui remet ses petits camarades dans le rang.

« C’est le gars qui met toujours l’équipe au-dessus de tout », confirme Jamahl Mosley. « Il fait confiance à ses coéquipiers, et ses coéquipiers lui font entière confiance. Il ralentit le jeu pour toute l’équipe et ça permet aux gars de trouver les bons espaces et de faire les bonnes lectures. Mais il pousse aussi le rythme en transition, tout en étant sous contrôle. C’est ce qu’on lui demande depuis le début de la saison et ses coéquipiers lui font confiance dans ce rôle. »

Pas épargné par les critiques et les blessures depuis son arrivée dans la Ligue en tant que premier choix de la Draft 2017, Markelle Fultz a trouvé du calme, et par suite, de la sérénité chez le Magic.

En charge de motiver le vestiaire

Lui qui avait connu tant de problème pour soigner son épaule, et par extension, son shoot extérieur, n’a toutefois que très peu progressé dans le domaine, affichant un toujours faible 30% dans le domaine cette saison.

Mais son domaine de prédilection, c’est le petit périmètre. La preuve ? Ce mois-ci, il tourne à un superbe 63% à mi-distance, meilleure moyenne de la Ligue tout simplement. Une belle prouesse pour un meneur.

« On est à notre meilleur niveau quand on peut courir, quand on peut utiliser notre défense pour alimenter notre attaque », reprend l’ancien Husky de Washington. « Mais, que ce soit après un tir réussi ou un tir raté, on veut jouer vite ! C’est en ça que j’essaye d’apporter ma contribution à l’équipe. »

À vrai dire, sa contribution est omniprésente dans le jeu du Magic. S’il a récemment haussé le ton avec des dunks en série du côté offensif, il n’est pas en reste défensivement, comme en atteste cet énorme contre sur Ayo Dosunmu qui croyait aller au layup tranquille… Ou sa moyenne de 1.5 interception en moyenne, record en carrière.

De plus, en gestionnaire, c’est lui qui est vraiment le patron de l’équipe. Du haut de ses 24 ans et fort de ses expériences difficiles en NBA, c’est lui qui réunit ses troupes pour les remotiver au cours de l’action. Qui vient glisser un mot ici et là pour conseiller. Et qui est aussi là pour toujours revoir les ambitions à la hausse.

« On suit tous les matchs et toutes les équipes qui sont devant nous [au classement] », conclu-il. « On sait qu’on n’est pas loin du compte. On prend les matchs les uns après les autres en essayant de progresser à chaque fois. Mais on comprend l’importance des détails et on sait dans quelle situation on est. On veut tenter un retour sur la fin de saison. »

Car Orlando (24 victoires – 35 défaites) n’est finalement pas si loin de la 10e place des Wizards (27-30)…

Le dunk sur Precious Achiuwa

La claquette dunk sur Julius Randle

https://www.youtube.com/watch?v=Pgqc3iSQgoI