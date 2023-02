Le Heat intéressé par Serge Ibaka

Si le Heat est resté plutôt discret lors de la « trade deadline », la franchise floridienne devrait être beaucoup plus active sur le marché du « buyout ». Si cela a échappé à certains, Miami possède deux « spots » dans son roster après l’échange de Dewayne Dedmon la semaine dernière. Un départ qui affaiblit un peu plus le secteur intérieur.

Selon le Miami Herald, le remplaçant de Dewayne Dedmon pourrait être Serge Ibaka, récemment coupé par les Pacers. L’intérêt serait réciproque entre les deux camps.

Champion avec les Raptors en 2019, et aujourd’hui âgé de 33 ans, le Congolais n’est toutefois plus le joueur qu’il était depuis ses blessures à répétition.

Cette saison, il n’a ainsi participé qu’à 16 matchs et n’a plus joué depuis le 1er janvier dernier. Il tournait à 4.1 points et 2.8 rebonds en seulement 12 minutes par match. Mais les 152 matchs de playoffs à son actif et son leadership pourraient être utiles au Heat pour le reste de la saison régulière, et surtout la « postseason ».

Malgré des pépins physiques qui touchent quasiment tout l’effectif, Miami (32-26) s’est d’ailleurs rapproché de la cinquième place de la conférence Est, actuellement occupée par Brooklyn (33-24).