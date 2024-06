Jarred Vanderbilt, le nouveau facteur X des Lakers ?

En souffrance depuis un an et demi, les Lakers ont enfin décidé de chambouler un effectif clairement bancal. La franchise de Los Angeles a ainsi été l’une des plus actives lors de la « trade deadline ». Et parmi les nouveaux venus, il y a D’Angelo Russell, Mo Bamba, Malik Beasley ou encore Jarred Vanderbilt.

Ce dernier est peut-être le moins connu, mais pourrait bien être celui avec le plus d’impact sur le parquet. Car hormis Anthony Davis, les Lakers manquent de défenseurs d’impact. Polyvalent dans le domaine, et gros rebondeur, Jarred Vanderbilt a tout pour évoluer, et peser, aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis.

« Je leur suis complémentaire. En parlant avec eux, en mettant de l’énergie, en étant présent au rebond et en défendant … J’ai l’impression que c’est ce que j’apporte » a lancé le nouveau venu. « Je pense que c’est complémentaire de ces gars ainsi que des autres joueurs de l’équipe et comme je le dis, je suis juste super enthousiaste d’être ici et de pouvoir montrer ce que je sais faire ».

Lors de son premier match avec les Lakers, il a notamment inscrit 12 points à 5/7 au tir avec également 8 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en seulement 17 minutes. Une performance prometteuse des deux côtés du terrain qui a permis aux siens de s’imposer 109-103 sur le parquet des Warriors.

« J’ai le sentiment que je peux beaucoup changer en défense. Je suis capable de défendre sur plusieurs positions, nous avons beaucoup de gars très polyvalents et qui peuvent évoluer à plusieurs positions » a continué Jarred Vanderbilt. « Je suis un joueur de basket. Mettez-moi sur le terrain et je serai capable de me débrouiller. J’ai l’impression d’être complémentaire de beaucoup de personnes dans cette équipe, en général. Comme je l’ai dit, je ne m’intéresse pas trop aux postes. Il suffit de m’envoyer sur le terrain et de me laisser être un joueur de basket ».

À 23 ans, c’est la troisième fois que Jarred Vanderbilt est échangé dans sa jeune carrière.

Passé par Denver, Minnesota et Utah, le voilà qui débarque à Los Angeles où il découvrira pour la première fois de sa carrière un gros marché en NBA. Un défi qui ne semble pas l’effrayer.

« Je ne dirais pas qu’il y a de la pression, mais l’énergie est différente. Il y a beaucoup d’observateurs, beaucoup d’attentes sur nous. Mais en tant que joueur de basket, c’est pour ça que vous vivez. Pour jouer dans les grands moments, sous les projecteurs … et comme je l’ai dit, je suis super enthousiaste d’être ici ».

Jarred Vanderbilt Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DEN 17 4 47.4 0.0 60.0 0.4 0.9 1.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.1 1.4 2019-20 * All Teams 11 4 62.5 0.0 100.0 0.3 0.6 0.8 0.2 0.6 0.3 0.6 0.1 1.1 2019-20 * DEN 9 5 71.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.9 0.2 0.7 0.3 0.8 0.1 1.1 2019-20 * MIN 2 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2020-21 MIN 64 18 60.6 20.0 55.9 1.8 3.9 5.8 1.2 1.9 1.0 0.8 0.7 5.4 2021-22 MIN 74 25 58.7 14.3 65.6 2.9 5.5 8.4 1.3 2.5 1.3 1.0 0.6 6.9 2022-23 * All Teams 78 24 54.8 32.2 69.1 2.2 5.3 7.5 2.4 2.4 1.1 1.2 0.3 7.9 2022-23 * UTH 52 24 55.6 33.3 65.7 2.3 5.5 7.9 2.7 2.6 1.0 1.3 0.3 8.3 2022-23 * LAL 26 24 52.9 30.3 78.4 1.9 4.8 6.7 1.6 2.2 1.2 1.1 0.2 7.2 2023-24 LAL 29 20 51.8 29.6 66.7 1.4 3.3 4.8 1.2 1.5 1.2 1.0 0.2 5.2 Total 273 21 56.8 29.0 64.5 2.0 4.4 6.4 1.5 2.0 1.1 1.0 0.4 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.