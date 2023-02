Un ancien maillot de Kobe Bryant vendu près de 6 millions de dollars !

Jamais un article lié à Kobe Bryant n’avait généré autant d’argent. ESPN rapporte qu’un maillot signé par l’ancienne légende des Lakers a été vendu aux enchères, par la société Sotheby’s, pour la somme de 5,9 millions de dollars. Cette tunique, portée par le n°24 durant sa saison de MVP en 2008, devient ainsi le deuxième maillot de basket le plus cher jamais vendu. Il y a un mois, il avait été question d’une possible vente à 7 millions de dollars.

« L’image de Kobe portant ce maillot particulier pendant les playoffs s’est immiscée dans la culture populaire, a été réimprimée sur des peintures murales, des livres, des journaux et est devenue un symbole de sa féroce détermination et de sa passion qui a trouvé un écho auprès des publics du monde entier », a déclaré Brahm Wachter, responsable « streetwear » et des objets de collection modernes chez Sotheby’s.

Kobe Bryant portait ce maillot « emblématique » lorsque la ligue lui a remis son trophée de MVP, un soir de mai 2008, son unique trophée du genre en carrière.

Il aurait porté ce même maillot à 25 reprises en saison régulière et durant six matchs de playoffs, notamment en finale de conférence contre les Spurs, avant d’accéder à la finale NBA, perdue face aux Celtics.

Cette transaction vient confirmer l’engouement de riches acheteurs sur ce marché de vente aux enchères. En 2021, un maillot du même Kobe Bryant, porté lors de son année rookie, s’était vendu à 3,7 millions de dollars. Il s’agissait alors d’un record absolu dans le monde du basket. Record pulvérisé en septembre dernier avec la tunique rouge de Michael Jordan, portée lors des Finales 1998, vendue… à 10 millions de dollars.

La dernière vente marquante en date concerne LeBron James et son maillot lors des Finales 2013 parti pour moins de quatre millions de dollars.