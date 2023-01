Ce maillot de Kobe Bryant pourrait atteindre les 7 millions de dollars aux enchères !

Avec Diego Maradona et Michael Jordan, qui a pulvérisé le record lors d’une vente aux enchères de l’un de ses maillots, vendu à plus de dix millions de dollars, Kobe Bryant fait partie de ces athlètes dont les effets personnels affolent régulièrement le marché aux enchères. C’est d’autant plus le cas depuis la disparition tragique du joueur dans un accident d’hélicoptère il y a bientôt trois ans.

La société Sotheby’s s’attend à nouveau à affoler les compteurs en proposant aux enchères un maillot de Kobe Bryant porté lors de la saison 2007/08. Le maillot en question aurait été porté à 25 reprises par le joueur, et il a été popularisé par une photo prise en avril 2008 lors d’un match de playoffs.

« Le fait d’avoir ce maillot de ce moment emblématique est non seulement très spécial, mais il a également servi de point d’inspiration dans le monde entier », a déclaré Brahm Wachter, responsable streetwear et des objets de collection modernes chez Sotheby’s, précisant que Kobe Bryant avait tourné à 25.8 points avec ce maillot.

L’actuel record pour un maillot de Kobe Bryant s’élève à 3.7 millions de dollars, pour une pièce signée par le joueur et portée lors de la saison 1996/97. Cette fois, la vente pourrait tourner autour des 5 à 7 millions de dollars !

« Kobe est quelqu’un qui n’inspire pas seulement les basketteurs, il inspire d’autres athlètes, il inspire les cadres et les hommes d’affaires. C’est quelqu’un qui touche beaucoup de personnes différentes et donc, en ce sens, je pense qu’il est peut-être l’un des marchés les plus forts », a ajouté Brahm Wachter.

Il est encore temps de rassembler vos économies puisque la mise en ligne de cette vente aux enchères débutera le 2 février, pour une durée d’une semaine.