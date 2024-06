Reebok retente l’hybride avec la Pump Question

Après un premier essai en 2014, Reebok se remet à l’hybride pour concevoir une nouvelle version de la « Pump Question ». Fruit de la Pump Omni Zone II » et de la « Question », c’est un peu comme si Dee Brown et Allen Iverson se rejoignaient sur la conception d’une paire commune.

Pour faire simple, la semelle est inspirée de la « Question » et la tige de la « Pump ». La tige principalement noire est assortie de touches en orange et blanc. La semelle apparaît pour sa part en blanc et beige translucide. Niveau finitions, le « Pump » est bien sûr présent sur la languette, tout comme le numéro 3 au niveau du talon.

La nouvelle « Pump Question » est annoncée à 180 dollars pour le 17 février.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 2 Retro Lucky Green. De retour dans un coloris inédit, la paire sortie en 1986 est disponible pour toute la famille. Livraison et retour offerts.