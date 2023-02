Josh Richardson s’envole vers les Pelicans

Très convoité en amont de cette trade deadline, Josh Richardson vient finalement renforcer les Pelicans.

Pour convaincre les Spurs de lâcher leur arrière/ailier de 29 ans, les dirigeants de la Nouvelle-Orléans ont consenti à lâcher Devonte’ Graham et quatre futurs choix au second tour de la Draft.

Une belle prise pour la franchise de New Orleans, dans le dur récemment et qui espère que Josh Richardson (11.5 points, 2.8 rebonds et 3.3 passes de moyenne) pourra booster sa ligne extérieure. Du côté de San Antonio, tout l’intérêt de ce deal est de récupérer des picks, alors que Devonte’ Graham (5.3 points et 2.2 passes de moyenne) continuera probablement de sortir du banc dans le Texas.

Josh Richardson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIA 52 21 45.2 46.1 66.7 0.4 1.7 2.1 1.4 2.1 0.7 0.7 0.5 6.6 2016-17 MIA 53 31 39.4 33.0 77.9 0.7 2.5 3.2 2.6 2.5 1.1 1.2 0.7 10.2 2017-18 MIA 81 33 45.1 37.8 84.5 0.9 2.7 3.5 2.9 2.5 1.5 1.7 0.9 12.9 2018-19 MIA 73 35 41.2 35.7 86.1 0.7 2.9 3.6 4.1 2.7 1.1 1.6 0.5 16.6 2019-20 PHL 55 31 43.0 34.1 80.9 0.8 2.4 3.2 3.0 2.5 1.0 1.9 0.7 13.7 2020-21 DAL 59 30 42.7 33.0 91.7 0.9 2.4 3.3 2.6 2.2 1.0 1.3 0.4 12.1 2021-22 * All Teams 65 25 43.8 41.5 88.9 0.7 2.2 2.9 1.8 1.8 0.9 1.0 0.5 10.3 2021-22 * BOS 44 25 44.3 39.7 85.9 0.6 2.3 2.8 1.5 1.9 0.8 0.9 0.5 9.7 2021-22 * SAN 21 24 42.9 44.4 94.6 0.8 2.1 2.9 2.3 1.6 1.1 1.3 0.3 11.4 2022-23 SAN 41 24 44.2 36.2 87.5 0.7 2.1 2.7 3.3 1.7 1.0 1.5 0.2 11.4 Total 479 29 42.9 36.5 84.1 0.7 2.4 3.1 2.7 2.3 1.1 1.4 0.6 12.0