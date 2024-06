Le MVP de la nuit | Bam Adebayo, la main chaude du Heat

Difficile de faire plus efficace ! À nouveau All-Star, Bam Adebayo confirme, match après match, que sa sélection est amplement méritée et cette nuit, il a marché sur les Pacers avec 38 points et 9 rebonds à… 12 sur 16 aux tirs et 14 sur 14 aux lancers-francs ! En face, il y avait pourtant Myles Turner, mais la science du pick-and-roll de Bam Adebayo est impressionnante, et son shoot à mi-distance est clairement au point.

« Il a trouvé un super équilibre » souligne Jimmy Butler, devenu la 2e option en attaque. « Quand quelqu’un a la main chaude, il faut continuer de le servir. Souvent, c’est Bam et il faut surfer sur cette dynamique. »

Face aux Pacers, Bam Adebayo signe sa meilleure marque de la saison, et c’est son 10e match à 30 points et plus cette saison. C’est autant que tous ses coéquipiers réunis ! Il n’est d’ailleurs que le 6e joueur de l’histoire du Heat à compiler autant de matchs à 30 points dans une même saison, et le dernier en date n’était autre que LeBron James en 2014. C’est dire si Bam Adebayo marque les esprits cette saison.

« Le travail parle de lui-même » répond-t-il sur cette progression en attaque. « Il faut sentir lorsque vous êtes dans un bon soir, et ce soir, c’était moi ».

Auteur d’un parfait 14 sur 14 aux lancers-francs, il souligne l’importance de l’adresse sur la ligne. Ce qui permet de compenser la petite soirée de son équipe à 3-points (6 sur 19).

« Je pense que ce qui fait la différence, c’est qu’on shoote 40 lancers. Quand vous faites preuve d’une telle agressivité dès l’entre-deux, que vous allez sur la ligne, je pense que ça enlève beaucoup de pression de votre adresse à 3-points. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.