Le MVP de la nuit | Comme Phoenix, Deandre Ayton lance sa saison

Pour la 3e fois en trois matches, Cam Thomas atteint la barre des 40 points, et c’est du jamais vu pour un joueur aussi jeune ! Mais pour la deuxième fois de suite, c’est insuffisant pour permettre aux Nets de s’imposer, et c’est Deandre Ayton qui mérite le trophée de MVP après la victoire compliquée des Suns à Brooklyn.

Parfois critiqué cette saison pour son manque d’engagement, le pivot des Suns réalise peut-être son meilleur match en carrière avec 35 points, 15 rebonds à 14/18 aux tirs en 35 minutes. Il égale son record de points en carrière, et il a dominé un bon Nic Claxton, qui se considère comme un candidat sérieux au titre de meilleur défenseur de l’année.

Débarrassé de ses problèmes aux chevilles, Ayton a retrouvé sa mobilité et son dynamisme. On le voit sur ses poses d’écran et sa manière de s’ouvrir vers le cercle, mais aussi au rebond quand il remonte au cercle dans la foulée. C’est la première fois de sa carrière qu’il enchaîne deux matches avec au moins 30 points et 15 rebonds, et c’est évidemment une très bonne nouvelle pour les Suns, enfin au complet pour le dernier tiers de la saison régulière.

« On va enfin pouvoir dérouler… Le basket des Suns est sur les rails » lâche Deandre Ayton après cette victoire, et sa belle performance.

Le retour de Devin Booker apporte beaucoup, et libère de l’espace pour Deandre Ayton. L’utilisation de Cam Johnson comme « point forward » est précieuse, et sans un énorme coup de chaud de Cam Thomas en 4e quart-temps, les Suns auraient pu passer une soirée sans trembler. C’est leur 9e victoire en 11 matches, et ils sont tout proches du podium à l’Ouest. De quoi oublier cette série de défaites au moment de la blessure de Devin Booker.

« Maintenant, on est de retour, nos gars sont revenus, et Devin sait qu’on est déterminé ! » conclut le pivot.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 Total 358 31 59.2 24.4 76.1 3.1 7.5 10.5 1.6 2.7 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.